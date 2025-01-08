立法會 | 任期最後一年　「新丁」如願登關鍵委員會主席寶座

▲ 進入新立法年度，立法會各委員會又執位。（資料圖片）

進入新立法年度，立法會各委員會又執位，正、副主席花落誰家今日（8日）揭曉。據聞，保安和教育事務委員會原副主席簡慧敏、周文港成功「坐正」。簡昨主持近四小時的關鍵基礎設施法案委員會熱身。

陳克勤、梁美芬讓賢 簡慧敏、周文港坐正

本欄早前提到，協調委員會正、副主席人選時，保安、司法、教育事務委員會受高度重視，人選須待「更高層」拍板，據知結果已出爐。其中，自2016年開始掌保安事務委員會的陳克勤退下火線，由簡慧敏擔大旗，A4聯盟楊永杰做副手。

讓賢的據聞還有主持教育事務委員會4年的梁美芬，周文港成功「上位」，副主席則是工聯會梁子穎。

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其實，簡慧敏「坐正」有跡可循。保安局完成23條這項歷史重任之後，另一重要任務便是《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例草案》。簡早前獲推舉為法案委員會主席，昨日已正式主持大局，有委員形容表現穩定，亦有委員大讚。

江玉歡：予足夠時間提問 顏汶羽：稱職

委員江玉歡說，簡很尊重委員，予足夠時間問問題，且沒有重複議員的問題。另一委員顏汶羽亦形容簡慧敏是很稱職的主席，有協助他們追問官員未答的問題，細心聆聽議員提問，也很着緊官員的回應。

簡慧敏前年起已是保安事務委員會副主席，有議員話，事務委員會副主席可選擇是否坐上主席台，簡任副主席時，會選擇坐上主席台；任代主席時，喜用主席身份問問題，即在別人提問的時候，遇到自己關心的問題，也一同追問。該人話，好處是會逼到官員一定要回答，但不好處是會令會議時間拉長，亦未必個個委員喜歡主席承接自己的提問追問。

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