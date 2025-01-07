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新春花車｜韓女團Kep1er、泰男團LYKN助陣　雜耍、跳繩團隊齊賀歲

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 9 小時前

最後更新： 剛剛

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「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊，韓國女團Kep1er來港表演。（旅發局提供）

今年新春花車巡遊共有16支內地及國際隊伍、12支本地隊伍，呈獻表演舞蹈、花式跳繩、雜技等表演。首次參與的隊伍包括韓國女團Kep1er、泰國男團LYKN等。

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參與巡遊的16支內地及國際表演隊伍，分別來自14個國家或地區，較去年多兩個，法國、阿根廷、奧地利、印度、印尼及泰國更是新加入。

而首次參與的內地及國際表演隊伍有14支，焦點要數韓國人氣女團Kep1er，她們前年勇奪亞洲明星盛典Best ICON歌手獎，今次帶來的流行舞蹈表演令人拭目以待。去年奪得Feed Y Awards最受歡迎歌手獎的泰國男團LYKN亦會亮相。

此外，勇奪2020年《全美一叮》冠軍賽第1的印度勁舞團（V.UNBEATABLE DANCE GROUP），帶來雜技舞蹈表演；第14屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍—陝西表演藝術團，更大跳民族舞；又有日本隊伍呈獻花式單輪車表演。

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本地隊伍就有12支，較去年少1支，其中Chestroll Dance Crew是首次參與，中國香港跳繩總會則邀請海外頂級選手一同切磋。

至於滙演翌日，即年初二（30日）起，多部花車將在大埔林村許願廣場展出，展期至2月13日；多支內地及國際表演隊伍更會在年初二及三（31日）於林村獻技。

新春花車｜新春花車巡遊大年初一上演　旅發局料吸引約10萬人次觀賞

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記者︰梁薾心

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