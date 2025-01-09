經濟發展｜夏寶龍點名三行業促升級　籲工商界體現「烈火金剛」品質

▲ 夏寶龍促加快餐飲、零售、旅遊等業態升級。（陳靜儀攝）

【習近平／夏寶龍／工商界】中央及港府過去一段時間對工商界、企業家提出新要求。港澳辦主任夏寶龍今日出席全國港澳研究會時亦有提及，希望他們在當前複雜的國際形勢下，展現更強烈的愛國情懷、體現「烈火金剛」的堅強品質，積極探索新產業、新業態，以實際行動共建美好香港。【夏寶龍致辭全文】

研討會在北京舉行，香港亦設分會，特首李家超率多位司局長出席，中聯辦主任鄭雁雄等中央駐港機構領導亦有出席。多位政協常委亦有出席，包括恒基兆業 主席李家傑、信德集團董事長何超瓊、恆通資源集團執董施榮懷、王新興集團董事總經理王惠貞、立法會議員廖長江；全國人大常委李慧琼等。【夏寶龍講話重點】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

夏寶龍形容，香港經濟復甦向好，正處於由治及興的關鍵階段。希望港府帶領社會各界鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，大力發展創新科技產業，加快餐飲、零售、旅遊等業態升級，促進文商旅體融合發展，積極推動北部都會區建設，開拓發展新賽道，不斷增強經濟發展新動能。

要廣納天下英才，大力引進和培養各類人才，為香港、澳門和國家發展提供智力支撐。

▲ 特首李家超率高官等出席研討會。（李家超Fb圖片）

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】