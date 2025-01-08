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澳門自詡「演唱會之都」　香港如何應戰？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 36 分鐘前

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澳門致力推動演唱會經濟（美高梅FB圖片）

近年愈來愈多演唱會在澳門舉行，信德集團董事長何超瓊近日受訪時，形容澳門已成為整個中國南部的「演唱會之都」，並分享成功之道。香港的啟德體育園快將開幕，香港再無欠缺大型場地一說，各界期望香港能善用此地，谷起演唱會經濟。澳門經驗有何可借鑑？

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何超瓊：疫後仍有很多城市舊思維辦演唱會

何超瓊說起澳門成為「演唱會之都」時，不禁大呼︰「太厲害了！」她亦反思，為何以前有同樣的場館，但澳門辦演唱會的成績不及周邊城市。之所以改變，她歸功於政府的督促和業界的醒覺。「我們都意識到，這次真的要共同用好我們的力量，用10年時間去改造我們的形象。」所以2023年摸索出引入大量演唱會這條路。她說疫後仍有很多城市用舊思維舉辦演唱會，「慢慢地半年規劃、宣傳，弄了一整年，我們不需要，已經全準備好了。」

她解釋，澳門配套充足，

人家要弄一場很大演唱會，例如3個星期，你要保證他有足夠的住宿和其他配套，從前他們會覺得很麻煩，現在我們都是一條龍的，買了票，你基本上就甚麼都不用管了，買了票你來了就玩，甚麼事情我們都幫你安排好了。

何又稱和業界不是惡性競爭，透露會幫同行賣票，「因為我們的客戶也會來」，希望合力提升整個澳門的吸引力。

澳門的成功之道，離不開賭場經營者各方面的助力。

熟悉澳門情況的立法會議員何敬康認為，澳門舉辦演唱會方面，至少有兩樣值得香港借鑑。首先是場地收費，指澳門場地收費彈性較大，但香港場地收費偏高，舞台工程成本亦較高，削弱演唱會營辦商意慾，他相信演唱會帶動周邊經濟的得益，或比租金收益更大。

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誠意+主動 值得香港學習

其次，是審批更人性化，雖然澳門場地是私營機構經營，「但都是人在操作，不是機器人操作。」即使想申請的檔期不合適，亦會再主動幫歌手「度期」，內地亦是這個模式。反觀香港，據其了解，歌手入紙申請後只知最終結果，不知為何被拒，亦無後續跟進，歌手要再入紙嘗試。何敬康認為，香港若要與澳門競爭，亦要提供更人性化的服務去吸引歌手，認為澳門最值得學的是「誠意」。

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一直推動香港發展演唱會經濟的九龍中立法會議員楊永杰，亦有親身到澳門感受演唱會氣氛，他認為澳門最值得香港學的是「主動」。政府的推動，令賭場更積極發展演唱會經濟，幫忙找知名歌手在不同場地表演，所以香港要思考如何更主動找歌手來港表演。

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打造《澳門2049》 何超瓊等張藝謀7年

澳門的「誠意」和「主動」非紙上談兵，除了演唱會，何超瓊透露她用了7年時間尋找知名導演張藝謀，一起打造美高梅劇院駐場演出《澳門2049》。即使一開始被拒，亦再接再厲，配合導演要求：不重複昔日作品、有完全的創作自由，最後成功吸引張藝謀接手。

議員樂見政府重新檢視紅館定位

啟德體院園啟用在即，自然受到高度重視。楊永杰和何敬康都關注紅館未來發展，樂見文體旅局局長羅淑佩早前稱，將重新檢視紅館定位，由體育活動優先，改為娛樂表演為主。何敬康又希望場地審批準則透明度可高些，多主動為業界釋疑。

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