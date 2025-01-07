西藏地震丨天文台：方圓100公里有紀錄以來最大地震　處於兩板塊交界

▲ 天文台（資料圖片）

西藏日喀則附近發生7.1級大地震，過百人死亡。天文台表示，是次震中100公里範圍內，今次是有儀器紀錄以來最大的地震。

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天文台分析，在1月7日上午9時05分，西藏發生了一次7.1級大地震。震中位於日喀則之西南偏西約160公里，即香港之西北偏西2,770公里，震源深度約10公里。

天文台在地震發生後約12分鐘透過多個渠道向市民發放強地震報告，而天文台的地震台站亦有錄得此次地震。由於震源距離香港較遠，本地沒有震感。

截至1月7日晚上，地震造成126死188傷，超過3,600間房屋倒塌。天文台指，地震發生於歐亞板塊與印度板塊交界附近的南北走向正斷層。主震後發生了數十次餘震，而大部分餘震在3級以下。

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歐亞板塊與印度板塊之間的大陸碰撞，形成了青藏高原邊緣及內部複雜的斷裂系統，這一帶地震活動活躍。天文台指，自1908年以來，是次震中500公里內發生的最大地震為1934年１月15日的尼泊爾8.0級地震。而在震中的100公里內，這次地震則是有儀器紀錄以來最大的地震。

天文台說，平均每年全球發生近20次7級或以上的地震，對上一次為2024年12月17日瓦努阿圖群島的7.4級地震。

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