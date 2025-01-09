腰痛慘過大病！想告別周身骨痛？ 攝取4大成分   助關節回復黃金狀態

人活到三十多歲,，身體多處開始出現各種痛症！不時出現的腰酸背痛不單止會影響工作表現，更會令原本的大好心情大打折扣！根據日本JP研究所最新發表的關節研究報告指出：

年齡漸長、工作勞損、長期姿勢不良、運動勞損都容易出現骨關節退化，造成軟骨磨蝕、肌肉及筋腱老化。當肌肉老化失去抓力，同時筋肌老化失去韌力，原本被筋肌和肌肉包實的關節構造出現了鬆散現象，令患者每當受力就出現痛楚感覺。

要解決痛症問題，除了止痛同時必須提升軟骨組織潤滑度、提升筋肌力量，多管齊下才能真正把痛症緩解。

亂服藥性止痛藥 隨時有反效果

不少人說「牙痛慘過大病」，其實腰痛、肩頸也不遑多讓，有時更會痛得難以下床，令人無法工作，嚴重影響生活！為了解決這些關節痛症（包括：頸痛、腰椎及髖關節痛、肘部及手指、足部及腳趾頭、頸痛、俗稱五十肩的肩炎等），都市人大多會服用關節產品，希望改善關節健康，減輕痛楚，可是市面上常見的關節產品大多只針對單一症狀，不少更含有藥性成分。這類產品雖然能暫時止痛，卻未能從根本解決問題，反而可能造成關節痛復發的惡性循環。

Return 4大關節逆齡成分 提升筋肌健康

日本製造的「Return關節筋肌配方」突破性地採用4大天然成分，不但能即時紓緩疼痛，更能強化筋肌並預防復發。這個配方與市面產品最大的分別，在於它不僅針對軟骨，更兼顧筋肌健康，是少數能夠幫助建立肌力、提升運動能力的關節保健產品。不論熱愛運動人士、長者、家庭主婦、體力勞動者、上班一族均適合服用。

第1大成分：天然酵母SAM-e 消炎止痛

天然酵母SAM-e成分天然，具有顯著的消炎止痛效果。研究顯示，它的止痛效果可媲美常用的關節炎消炎止痛藥，但沒有非類固醇消炎止痛藥的相關副作用。它不會傷胃傷肝，既安全又有效，能快速改善關節僵硬，提高活動靈活度。

第2大成分：高濃度葡萄糖胺 提升關節靈活度

容易被人體吸收的胺基酸，每日攝取1,500mg（即8粒）能有效促進血液循環，舒筋活絡。科研實證證明，葡萄糖胺能增強筋類組織的柔韌度，有效止痛並提升關節靈活度。

第3大成分：軟骨黏多糖蛋白 令筋肌活動自如

它是鯊魚軟骨提取物，是高效版本的軟骨素。這種常見於膝蓋滑膜液的成分，容易被人體吸收及利用，提升關節靈活度，讓筋肌在發力和卸力時更加自如。

第4大成分：雞胸膠原提取物 強化肌肉力量

雞胸膠原提取物中的咪唑二肽，獲日本及美國專利的機能成分，更被日本認證為「元気の源」成分第一位。它能有效強化肌肉力量，放鬆僵硬肌肉，消除疲勞感。這點特別重要，因為肌肉會隨着年齡增長、運動不足或勞損而加速衰退，一旦肌肉衰退，就會加重關節負擔，引發痛症。因此，提升肌肉力量是維護關節健康的關鍵。

7日有舒緩關節痛楚 星級用家真實認證

「Return筋肌關節配方」不含任何藥性成分，安全可靠，不會產生依賴性。透過4大天然成分，配合健康的生活方式，擺脫關節困擾，重拾輕鬆活力的人生！

4位星級用家包括：胡諾言、Kolor @Sammy、《造星V》冠軍Lyman，及@KB 李健宏均表示，使用7天就有效舒緩關節痛楚，做到天然止痛效果。2星期更改善了關節的靈活性，逆轉關節健康。超過9成用家真實更認證「Return關節筋肌配方」能舒緩關節痛楚，若持續服用3個月，筋肌會變得更穩固有力，能有效降低復發機會，大大提升肌肉力量，回復黃金狀態，達到逆轉關節年齡的效果！

胡諾言：「膝蓋不再痛！速度、耐力都提升，跑多幾個長跑都無問題！」

Kolor @Sammy：「再無酸軟僵硬，盡情享受運動同台上表現！」

《造星V》冠軍Lyman：「提升肌肉力量，跳舞時更有力！」

@KB 李健宏：「肌肉更有力，關節更靈活，上台打鼓再無顧忌，比以前玩得更癲！」

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(特約)