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英國流感｜英國流感大爆發　急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 14 分鐘前

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英國流感大爆發，急症壓力爆煲需等91小時，多家醫院進入「嚴重事態」。

【流感爆發／急診室／英國】英國流感大爆發，入院病患激增，導致醫院急診室壓力爆煲，最誇張個案需輪候91小時，一般亦要等50小時，目前已有多家醫院相繼宣布進入「嚴重事態」(critical incident)。

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Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

英國流感｜英國過去一周患者上升3.5倍

據英國NHS（國民保健署）數據，由於流感病例激增至「異常高」水平，11月急症就診次數超過230萬次，比2023年11月增加6.6%。截至12月底，每天更有超過5000人入院。

NHS表示，從11月29日到12月29日，住院病例增加了四倍。來到2025年1月，情況持續，在過去一個星期，平均每天仍有4,469名流感患者入院，較去年同期激增3.5倍，其中211人更需要入住重症病房。

英國流感｜急診室最長等候時間為91小時

由於急診室求診人數過多，瀕臨爆煲，目前當地已至少有九家醫院，包括皇家利物浦大學醫院、普利茅斯大學醫院、伯明翰大學醫院等，相繼宣布進入「嚴重事態」，這意味著求診患者一般要等上50小時才能獲得診治。

皇家利物浦大學醫院周一（6日）表示，因前來急症室求診人數太多，當中涉及流感的病例「異常地高」，院方不勝負荷，須啟動滿座機制，呼籲非緊急的民眾不要前來急症室，而改打非緊急醫療熱線111求助，或向家庭醫生求診。

報道指出，在高峰期時，有病人在皇家利物浦大學醫院急診室等候了91小時才獲診治。除此之外，另一間皇家伯克郡醫院於上周五（3日）亦宣布進入「嚴重事態」，指病人太多，令院方在過去一周承受極大壓力。

報道又指，除了流感，英國目前同時受到新冠病毒、呼吸道合胞病毒和諾如病毒的威脅，加上天氣寒冷，已有大量呼吸道疾病老年患者病情出現惡化。NHS呼籲民眾注意健康，尤其是特別容易患呼吸道疾病的人更須注重保暖。

流感｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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