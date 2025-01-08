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婚照放閃︱44歲男星與太太韓國拍婚照放閃　曾中風險死年輕12年女友不離不棄

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

林郁智（納豆）與依依在韓國首爾拍婚照放閃。

【納豆 / 林郁智 / 依依 / 中風】現年44歲台灣演員兼主持林郁智（納豆），在去年11月到沖繩為節目拍攝外景時，在沙灘向拍拖近8年女友依依成功求婚，當時透過社交平台報喜獲大批網民送祝福。

二人同年12月27日登記註冊成為夫婦，結束愛情長跑，納豆夫婦早前到韓國首爾旅行度蜜月兼拍婚紗相，成為林太不久的依依在前日（1月6日）於個人IG分享靚相放閃。

從照片所見，二人打扮衣著走簡約風，穿米白色調的毛毛大衣內配無袖背心襯長褲的依依，頭戴白色髮箍，有一層薄紗半掩額角。至於納豆則穿深色外套、白色T恤及長褲。

同時，依依並寫道：「首爾街拍輕婚紗，有個熱衷搭配的老婆，該知道會有大概半年的時間都在拍各國街頭輕婚紗了吧，請認命配合。Happy wife，happy life」，更預告將陸續騷在其他地方拍的婚照，至於婚宴未有確實時間，仍在討論中。

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婚照放閃︱曾與許冠文合作

納豆在台北藝術大學戲劇學系肄業，於2006年出道，其藝名本為在《住左邊住右邊》所飾演的角色名，因上《康熙來了》時工作人員名牌誤植而廣為人知，由此變成他的藝名。

2013年，納豆和主持拍檔任家萱（Selina）以《小宇宙33號》首次入圍第48屆金鐘獎綜藝節目主持人獎。2016年，憑與許冠文合作電影《一路順風》入圍第53屆金馬獎最佳男配角奬；2020年，以《同學麥娜絲》獲得第57屆金馬獎最佳男配角獎。

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婚照放閃︱患難見真情

納豆與模特兒出身的依依結緣，是在2017年9月左右，由好友張立東牽紅線令二人成情侶。

年齡較納豆細12年的依依可說是最佳伴侶，因為納豆曾於2022年1月因頭痛就醫檢查，發現腦出血緊急開腦手術治療，留醫約4個月才逐漸康復，當時依依一直不離不棄地照顧，患難見真情，令人感動。

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