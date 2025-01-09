全球IQ排名2025｜中國人智商平均107膺世一　東亞人較聰明美國排第幾？【附4大影響智力因素】

▲ 2025年全球IQ排名出爐，中國人平均智商107登上世一！

【全球IQ排名2025/全球IQ排名2024/智商/資優】智商檢測機構International IQ Registry（國際智商登記處）公佈最新全球IQ排名，是次排名結果共有127個國家榜上有名。中國平均智商稱霸全球位列榜首，韓國第2，日本第3；俄羅斯及美國則三甲不入。同時，機構亦有説明4大影響智力因素，即睇如何有效提升智力。

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全球IQ排名2025｜中國稱霸全球

根據2025年1月9日的最新資料，機構列出各國的平均智商測試結果。是次排名結果基於2024年在國際智商測試（international IQ test），全球共有127個國家參與。

中國以平均智商107.19的高分，拋離全球多個國家，為居榜首；韓國106.43，排名第二；日本106.4，排名第三。俄羅斯及美國分別是103.16及100.02，排名第6及第27。

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全球IQ排名2025｜東亞智商普遍較高

根據國際智商登記處數據，東亞國家的平均智商出現普遍較高的情況，歐美、澳洲則接近平均值，中部及南部非洲、拉丁美洲則低於平均值。

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國際智商登記處的智商檢測以線上測試為主，該機構強調，測試沒有文化歧視，結果僅作為參考。

*以上排名截至2025年1月9日

全球IQ排名2025｜4大影響智力發展因素

國際智商登記處指出，影響智力發展有4大因素，包括疾病、飲食習慣、日常生活及遺傳因素。當中擁有良好醫療保健系統、提倡健康飲食習慣，並鼓勵公民從事智力活動的國家，國民平均會擁有較高智商。

此外，該機構指全球平均智商理應逐漸提高，2014年一項研究顯示，智商得分每10年約增加2.31，這現象被稱為弗林效應（Flynn effect）。

4大影響智力發展因素：

疾病因素

飲食習慣

日常生活

遺傳因素

4大影響智力發展因素｜1.疾病因素

根據2010年的研究顯示，擁有高感染性疾病率的國家，其人口的平均智商通常較低。這些疾病可能會對認知及智力發展產生負面影響。非洲是受感染性疾病影響最嚴重的大陸。

4大影響智力發展因素｜2.飲食習慣

一項2024年的研究顯示，擁有良好飲食習慣的兒童，其智商都高於其他兒童。因此，擁有良好飲食習慣及食物充裕的國家，擁有較高的智商水平。

▲ 一項2022年的研究發現，定期下棋可以提高兒童的智商。（iStock圖片）

4大影響智力發展因素｜3.日常生活

2022年的研究發現，定期下棋可以提高兒童的智商。而另一項在1962年的研究顯示，雙語兒童在智力測試中的得分高於只會一種語言的兒童。因此，同時學習兩種或以上的語及花費更多時間與小朋友對弈，能夠有效提高智力。

4大影響智力發展因素｜4.遺傳因素

另一項2013年的研究指，智力發展高達80%受遺傳因素影響；10%受環境及成長過程影響。

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