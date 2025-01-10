扣分制｜屋邨管理扣分制增3項不當行為　餵飼野鴿/掛放物品/抗拒條例

▲ 屋邨管理扣分制增3項不當行為，餵飼野鴿、掛放物品、抗拒條例。

【扣分制 / 屋邨 / 房屋署 / 公屋】屋邨管理扣分制是一項重要的管理措施，旨在保護公共屋邨的環境衛生，助房屋署妥善執行屋邨的管理工作，為住戶建立健康舒適的居住環境。

公屋或中轉屋住戶2年內被扣分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。2024年12月1日屋邨管理扣分制加辣措施，新增設3項不當行為，以及擴大2向不當行為的適用範圍，包括餵飼野鴿、露台懸掛物品等。

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扣分制｜新增3項不當行為

餵飼野鴿或其他野生動物；

在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）；

抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照《房屋條例》或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務。

▲ 屋邨扣分制新增不當行為：餵飼野鴿或其他野生動物。（資料圖片）

扣分制｜2項不當行為擴大適用範圍

「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」；

「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨內任何建築物內外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」。

扣分制｜部分不當行為設1次書面警告

為鼓勵住戶及早糾正不良習慣，警告制度（1次書面警告）適用於部分不當行為。由觸犯不當行為日起計，書面警告有效期為2年。對初犯者會作書面警告；在2年警告有效期內，對書面警告無效者及在第2次觸犯及其後觸犯同1項不當行為時，會實行扣分。

▲ 公屋或中轉屋住戶2年內被扣分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。（資料圖片）

扣分制｜不當行為扣分項目表

扣分 不當行為 住戶被扣分前是否先被警告 3分 抽氣扇或抽油煙機管道等滴油 是 在窗或露台外掛放地拖（被刪除） 在公眾地方晾曬衣物（房屋署指定地點除外） 是 在窗、露台或樓宇外牆放置滴水物件 是 5分 冷氣機滴水 是 在公眾地方煲蠟 積存污水導致蚊患 是 在公眾地方非法賭博 在屋邨公共地方吸煙或攜帶燃着的香煙 未經業主書面同意在出租單位內飼養動物 7分 餵飼野鴿或其他野生動物 在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物） 是 放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨內任何建築物內外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作 是 亂拋垃圾 胡亂棄置垃圾 造成噪音滋擾 在公眾地方吐痰 在公眾地方便溺 高空拋擲破壞環境衞生的物件 把出租單位用作食物製造工場或倉庫 任由攜帶之動物及禽畜隨處排泄糞便，弄污公眾地方 在出租單位內積存大量垃圾或廢物，產生難聞氣味，造成衞生滋擾 是 非法販賣商品或服務；未經房委會批准而提供、推廣、招攬或宣傳具有商業性質的商品或服務 沒有維修應由租戶負責保養的喉管或衞生設備，或沒有按房委會的要求糾正未經批准的改動工程 是 不讓房屋委員會（房委會）或其授權的人士於其居住單位或於毗連其單位的任何地方（包括但不限於外牆、走廊牆壁、氣窗、鐵閘），就房委會須負責的工程，或為符合法定要求，或按房委會涵蓋整幢大廈的維修、保養或改善項 目，進行檢查或施工 是 15分 抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照房屋條例或其他法定要求或房委會所制定的政策執行職務 把出租單位作非法用途 損毀或盜竊房屋委員會財物 高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件 損壞雨水/污水管，引致滲水往下層單位 在垃圾收集站、樓宇範圍內或其他公眾地方胡亂傾倒或棄置裝修廢料

（新增、修改及刪除之不當行為以粗體標註）

資料來源：房屋署屋邨管理扣分制

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