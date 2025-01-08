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1.28億六合彩｜六合彩疑似頭獎幸運兒聲稱中6923萬　網民質疑彩票真偽拆穿2破綻

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

【六合彩2025/六合彩1.28億頭獎/六合彩結果/頭獎】上期新年金多寶頭獎冇人中，獎金累積至1.28億成史上最高彩金。昨晚攪珠後，馬會公布，有2注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元，其後疑似頭獎幸運兒聲稱中6923萬︰「心情好複雜」，但有網民因2原因唔信。

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1.28億元六合彩｜疑似幸運兒曬電腦飛

上期新年金多寶頭獎無人中，獎金累積至1.28億成史上最高彩金。昨晚攪珠後，馬會公布，有2注中頭獎，每10元一注派彩6,923萬元，其後疑似頭獎幸運兒聲稱中6923萬︰「心情好複雜」，但有網民因2原因唔信。

有疑似中頭獎的網民在Threads上載投注電腦彩票，是今期六合彩攪出號碼，聲稱自己用AI由1到49之間隨機生成排列後竟然中頭奬。他表示中頭獎後「心情好X複雜」，並決定「要拎1,000萬派畀我群組嘅兄弟」，還呼籲其他人加入他的Telegram群組以獲取分獎金。這篇帖文迅速在網上傳開，但有網民立即質疑真偽，有網友提出至少2個細節位，指樓主電腦彩票是假。

1.28億元六合彩｜網民質疑中獎真偽

網民指出破綻位並評論道「張飛啲水印錯晒」、「信嘅建議驗腦」。他們認為，只要將樓主的投注彩票放大，便能發現部分號碼似乎經過手腳加工，字形和水印幾乎一致。但馬會的彩票印製時，每個數字和底下的水印應稍有偏差；另一個引起質疑的點是，樓主要求其他人加入Telegram群組。

網友表示，初看帖文時可能會覺得可信，但當看到樓主不斷邀請人們加入Telegram後，便開始懷疑其真實性。更有網友實際進入該群組，卻發現裡面充斥著賭博心得的分享，質疑根本沒有人中頭獎。

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1.28億元六合彩｜六合彩獎項金額

馬會公布，昨晚六合彩攪珠中，共有兩注中頭獎，每10元一注派彩高達6,923萬元（69,234,020元），頭獎基金總額達1.38億元（138,468,040元）。實際上，這次中獎是由1注（投注10元）和兩注「0.5注」（投注5元）組成，總共3張彩票中獎。中得「0.5注」的幸運兒將對分頭獎獎金，各自獲得3,461萬元。

派彩詳情︰

  • 二獎：14注中，每10元一注派彩844,560元。
  • 三獎：651.5注中，每10元一注派彩48,390元。
  • 七獎：中3個正選號碼的幸運兒每10元一注派彩40元，共有59.6萬注中獎，涉及派彩金額達2,384萬元。

1.28億元六合彩｜巨額投注與馬會收益

在最近的兩期攪珠中，投注額創下新高。每期六合彩的總投注額中，25%用作獎券收益徵稅，15%撥作獎券基金，另有6%為馬會獎券有限公司的佣金。連同上周四的2.41億元投注額，兩期的總投注額達到5.7億元，使得馬會可獲得的佣金已達3,420萬元。

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