中大人事｜中大新任校長盧煜明履新　稱關愛隊報道引不同意見可讓學生學習

▲ 中文大學第9任校長盧煜明今日（8日）履新。（中大提供）

【中文大學 / 中大校長 / 盧煜明】中文大學新任校長盧煜明今日（8日）履新，他今早會見傳媒時表示，對成為中大第9任校長感到榮幸，將致力提升中大在國際上的水平和地位，預計未來工作繁忙，本周將會和管理團隊會面，稍後亦會陸續跟師生進行交流。

盧煜明早前表明，任內會協助重建中大學生會，他今日表示一直有跟學生溝通，會協助學生根據現行法例完成學生會重組，被問到何時會跟聯書院學生會工作小組會面及重建時間表，他說現已有相關同事跟進，並指未來會保持與學生溝通，自委任後已陸續與學生見面，包括最近與崇基學院學生及校內的交換生代表會面，未來會陸續安排與其他師生、校友會面。

中大新傳學院學生媒體《大學線》近日發布有關「關愛隊」的影片報道，惹起社會關注，更引來官員批評報道以偏概全。盧煜明回應稱，《大學線》是為學生提供實習機會，他知悉社會各界對相關報道持不同意見，對於相關學生而言，「見到社會上面有唔同意見，亦都係學習的經驗」。

對於近年中大校政風波，盧煜明強調溝通是非常重要，校董會與管理團隊會保持密切且常規的溝通，最重要是管理團隊和校董會都是「希望中大好」，提升中大的國際地位。

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