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中大人事｜中大新任校長盧煜明履新　陸續會見師生聽取意見

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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中大新任校長盧煜明今日履新，將致力提升中大在國際上的水平和地位。（資料圖片）

【中文大學 / 中大校長 / 盧煜明】中文大學新任校長盧煜明今日（8日）履新，早上會見傳媒時表示，對成為中大第九任校長感榮幸，將致力提升中大在國際上的水平和地位，預計未來工作繁忙，本周將會和管理團隊會面，稍後亦會陸續跟師生進行交流。

盧煜明早前表明，任內會協助重建中大學生會，表示一直有和學生溝通，會協助學生根據現行法例完成重組，透露現時已有相關同事跟進。又指，未來會保持與學生溝通，自委任後已陸續與學生見面，包括最近與崇基學院學生及校內的交換生代表會面，未來會陸續安排與其他師生、校友會面。

中大新傳學院學生媒體《大學線》近日發布關愛隊的影片，惹起社會關注，包括引來官員批評報道以偏概全。盧煜明回應表示，《大學線》是為學生提供實習機會，社會各界對相關報道持不同意見，對於學生而言，汲取多元意見亦是其學習範疇之一。

盧煜明認為，溝通非常重要，強調校董會與管理團隊會保持密切且常規的溝通，最重要是管理團隊和校董會都是希望中大好，提升中大的國際地位。

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