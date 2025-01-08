9胞胎︱「9胞胎」孕婦嚴重感染命危減剩2胎全不保　丈夫心痛欲提告：眼前一片黑暗

▲ 「9胞胎」孕婦嚴重感染命危，減剩2胎全不保！丈夫心痛欲提告：眼前一片黑暗。

【9胞胎／多胞胎／排卵針／懷孕風險／備孕】好心痛！内地一名25歲女子早前因懷上「9胞胎」引起熱議，不過，由於女子難以承受「9胞胎」的生產風險，夫妻倆與醫生商議後決定減剩2胎；但在昨日（7日），丈夫悲痛發文指妻子因嚴重感染，最後2胎都沒保住，所有努力全白費。

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據内地媒體報道，來自江西省南昌市的25歲侯女士，因婚後一直沒有任何懷孕跡象，於是在今年10月初開始在醫生的建議下，注射促進排卵的藥物，僅1個月便成功懷孕；但令人震驚的是，醫院檢查發現她的宮腔內竟然有9個孕囊緊靠，均見原始心管搏動，即代表懷上了罕見的「9胞胎」，消息曝光後更一度引起熱議。侯女士的丈夫當時坦言，「之前擔心懷不上，結果一下就懷了9胞胎，擔心我老婆身體吃不消，接下來聽聽醫生的意見，看看如何保胎。」

身體虛弱減剩2胎

不過，婦產科醫生警告，「9胞胎」對產婦而言風險極大，很可能面臨「流產」、「不良妊娠」，其次還會大大增加胎兒異常或染色體、基因等遺傳異常的風險。一般來說，超過3胎以上的妊娠，就建議要減胎。

11月14日，侯女士的丈夫在網上發文表示，考慮到妻子身體不是很好，個子比較嬌小，承受範圍有限；以及未來撫養孩子的經濟因素，他們決定接受醫生建議，分2次手術進行「減胎」。同月26日，侯女丈夫更新近況，指妻子已完成2次減胎手術，剩下2個胎兒的胎心仍在搏動，希望孩子們能順利平安出世。

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嚴重感染命危 僅剩2胎全不保

但不幸的是，侯女丈夫於昨日（7日）再發文悲痛指，由於妻子感染嚴重，危及性命，最終他們只能選擇放棄孩子「保大棄小」：

NT（妊娠早期胎兒畸形的篩檢指標）都還好好的，被感染子宮口破羊水了…… 一個都保不住了，再保下去連母體都有危險。眼前一片黑暗，努力了這麼久，最後還是沒保住。

同時，侯女丈夫透露，合計妻子進行了2次減胎手術、住院費用等，已花費將近7萬元人民幣的治療費用，不想到頭來卻面對痛失骨肉、妻子命危的遭遇。他在諮詢律師後，認為在妻子注射排卵針前，醫生沒有明確告知「多胞胎」的風險，因此準備向醫院追究法律責任。

自然受孕誕下多胞胎機率僅為70萬分之一

其實除了侯女士之外，國內亦曾出現懷上四胞胎、五胞胎、八胞胎等案例。據報，河南周口西華縣的周先生妻子於2021年7月生下了三女一男龍鳳四胞胎；該名婦人剛懷孕40多天時去產檢發現是雙胞胎，但10天後再檢查就變成三胞胎，28週再次產檢時確定為四胞胎。這是自然受孕生下龍鳳四胞胎的案例，在醫學機率上僅為70萬分之一。

而在2021年11月，河南鄭州一名女子到醫院接受懷孕檢查時，被醫生告知懷了八胞胎。該孕婦曾因月經不規則在當地醫院治療，治療過程中吃了一些促排卵的藥物，後懷上了八胞胎。

自然受孕4胞胎以上為罕見

到底多胞胎出現的概率有多高？有專家認為，多胞胎可分為同卵多胞胎及異卵多胞胎，前者由同一個受精卵分裂而成，他們往往在外形、血型、智力甚至某些生理特徵上都極為相似；而後者則是由母體分泌的多個卵子與不同精子結合而成，他們的個性特徵和特質差異就會相對較大。

值得留意的是，多胞胎的受孕機率本來就極低，其中自然受孕的雙胞胎機率約為 1:89，3胞胎則只有 1:8000 至 1:10000 的機率，4胞胎以上就更為罕見。然而近年多胞胎的出現頻率似乎有所增加，報道就指，輔助生殖技術的不斷發展與應用是一大重要因素。部分患有不孕症的夫婦會透過試管嬰兒、注射促排卵藥物等技術實現生育的願望，而在操作過程中為了提高成功率，可能會移植多個胚胎，因此增加了多胞胎的出生機率。不過一旦操作不規範，就有機會導致多胞胎的數量超出預期。

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