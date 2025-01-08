時尚速報｜Dior Men再度夥拍街頭藝術家Kaws　推蛇年迪奧商標聯乘系列

▲ 每一個系列都不會缺少的Cannage藤格圖案和Dior Oblique圖案，在蛇年系列也豈會缺少。（由左 / Cap帽 $6,000、Dior Oblique圖案恤衫 $18,000、Tee $12,500、橙色Mini Rider袋 $15,500。右/ Cannage藤格圖案恤衫 $23,000、黑色Mini Rider袋 $15,500/圖片品牌提供）

早前Louis Vuitton公告天下三度聯乘村上隆，證明時裝品牌與藝術家的合作在市場上萬試萬靈，身為同一門下的Dior亦不示弱，再次找來另一位人氣爆燈藝術家KAWS合作，一於時裝、藝術、有錢齊齊搵﹗

今天KAWS的產品普及化得很，但筆者相信這位原名名為Brian Donnelly的街頭藝術家，年青時絕對不會懂得自己的作品可以有著斐聲國際的一天。

▲ 港人不會對KAWS感到陌生，他先後多次來港，其中2014年在尖沙咀海港城舉行大型活動。（本報攝影組）

畢業於紐約藝術學院School of Visual Art的他，和紐約不少年青人一樣喜愛在街上流連塗鴉，特別喜歡在DKNY和Calvin Klein時裝海報惡搞地繪上XX圖案，誰不知這一種無心插柳的創作愈來愈受大眾歡迎，而且這一種辨識度甚高的第二次創作亦令到他的名字開始紅遍紐約。

至於說到KAWS與時裝裝品牌的合作，今天隨手可見於UNIQLO的UT系列裏，但要說到過往的合作對象又豈止以上單一的名字。

▲ 棒球褸衫袖有著Dior Oblique圖案條子。（Cap帽 $6,000、棒球褸 $36,000、運動褲 $30,000/圖片品牌提供）

隨手拈來的有早年的李寧運動品牌、The North Face、Comme des Garcons和sacai等、甚至本地的海港城亦曾經找KAWS舉行過大型的公仔展覽活動，而他和Dior Men的關係更是密切，時為2018年，當Kim Jones首次為Dior Men舉行2019年春夏系列時裝展，頭炮就是找來KAWS拔刀相助，在時裝場館中聳立著一個巨型人偶，叫全場來賓爭相「打卡」拍照，及後推出的Dior Bee聯乘系列亦在市場上賣過滿堂紅。

今次事隔7年，兩個單位再次聚首一堂，自然萬眾期待，但是次的設計再不是KAWS一貫在塗鴉圖案上繪畫上「XX」圖案，又或是當年的Dior Bee，而是衝著我們中國人傳統的蛇年而來。

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KAWS以蛇勾勒出Dior商標，字母之間起伏有致，而這個全新的品牌字體落在Cannage藤格紋絎縫恤衫、Dior Oblique圖案貼身針織衫、以及Rider 2.0系列袋款和B33運動鞋身上，整個系列是擺明車馬高調得很的商標式創作，作為迎接喜氣洋洋的農曆新年就最是合適不過。

產品查詢：800 969 886

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