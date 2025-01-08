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親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$271起任食長腳蟹/龍蝦/鮑魚花膠

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一，$271起任食長腳蟹、龍蝦、鮑魚花膠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】香港海洋公園萬豪酒店推出自助餐買一送一優惠，今日（8日）12時起經KKday訂購，人均$271（未加一）起任食雪花長腳蟹、燒西冷等美食，小朋友又可在遊樂天地放電，非常適合一家大小！

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自助餐優惠｜鮑魚花膠盛宴自助午

香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳推出全新「鮑魚花膠盛宴」，自助午餐精選美食推介有雪花長腳蟹、麵包蟹等海鮮刺身，還有多款特色熱葷及烤肉，包括紫蘿炒煙鴨片、鷹咀豆燴鮑汁豬手、櫻花蝦蒸比目魚、燒西冷、香草燒雞等。甜品選擇亦相當豐富，有橙榛子朱古力慕絲蛋糕、烏龍茶朱古力慕斯蛋糕、歌劇院蛋糕等。

【KKday 買一送一】鮑魚花膠盛宴自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：$598/2位，平均$299/位（原價$1,096/2位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】鮑魚花膠盛宴自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：$1,146/3位，平均$382/位（原價 $1,643/3位）

（已包括原價加一服務費）

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自助餐優惠｜鮑魚花膠盛宴自助晚餐

自助晚餐除了有必吃的雪花長腳蟹、麵包蟹，還有北海道帶子、蒲燒廣島鮑魚、韓國辣椒醬伴蠔等海鮮。更有現場烹調的法式一品窩（鮑魚、花膠、牛面夾、蝦、鮮冬菇、龍蝦汁）、佛跳牆、豉汁蒸鮮鮑魚、北京片皮鴨、清蒸波士頓龍蝦。另外，當然少不了即切烤肉如扒美國牛肉眼、香草燒羊架，以及蠔皇螺片花膠扣金錢、花膠鷹咀豆燴鮑汁豬手等熱葷。

【KKday 買一送一】鮑魚花膠盛宴自助晚餐
用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
星期一至五 $934/2位，平均$467/位（原價 $1,712/2位）
星期六日及公眾假期 $982/2位，平均$491/位（原價$1,800/2位） 

（已包括原價加一服務費）

【KKday 買二送一】鮑魚花膠盛宴自助晚餐
用餐時間：18:30 – 22:00
優惠價：
星期一至五 $1,791/3位，平均$597/位（原價 $2,568/3位）
星期六日及公眾假期 $1,881/3位，平均$627/位（原價 $2,699/3位）

（已包括原價加一服務費）

自助餐優惠｜85折早鳥優惠預訂新春自助餐

此外，「新春自助餐」現有85折早鳥優惠，新春期間特設多款應節新年菜式，包括海蜇魚生撈起、年年有餘（清蒸海班）、橫財就手（南乳炆花膠豬手）等。

【KKday 85折】新春自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：
年三十（1月28日）成人$559/位，小童（3–11歲）$274/位 （原價 成人$647/位，小童$317/位）
初一至三（1月29–31日）成人$654/位，小童（3–11歲）$369/位 （原價 成人$757/位，小童$427/位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 85折】情人節自助午餐
用餐時間：12:00 – 14:30
優惠價：2月14日 成人$473/位，小童（3–11歲）$245/位 （原價 成人$548/位，小童$284/位）

（已包括原價加一服務費）

【KKday 85 折】新春自助晚餐
用餐時間：
年三十 17:45 – 19:45 / 20:00 – 22:30
初一至三 18:30 – 22:00
優惠價：
年三十（1月28日） 成人$854/位，小童（3–11歲）$417/位 （原價 成人$988/位，小童$482/位）
初一至三（1月29–31日）成人$854/位，小童（3–11歲）$417/位（原價 成人$988/位，小童$482/位）

（已包括原價加一服務費）

香港海洋公園萬豪酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：1月8日12:00至1月14日23:59
用餐日期：1月9日至1月31日及2月14日
地址：：黃竹坑黃竹坑道 180 號香港海洋公園萬豪酒店海灣餐廳 Marina Kitchen（地圖

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