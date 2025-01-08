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英年早逝｜韓星李熙哲驚傳身亡享年39歲　最後一則IG洩心聲【附心理學家拆解9大輕生警號】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 38 分鐘前

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【李熙哲／網紅／輕生】願安息。韓國知名真人騷《做家務的男人們2》嘉賓主持李熙哲，昨日（7日）驚傳死訊，享年39歲。不少粉絲和朋友湧入其最後帖文留言悼念。據悉，李熙哲7日前（12月31日）才發回顧帖文，字裡行間透露淡淡憂傷，但文尾仍對新一年抱有憧憬。

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綜合外媒報道，韓國男網紅李熙哲（이희철）昨日（7日）驚傳輕生離世，享年39歲，由摯友風子（풍자）昨日在Instagram發文公佈死訊：

哥哥變成天上的星星了，當我寫下這篇文章時，我簡直不敢相信，請祈禱他在天上過著美好的生活。

李熙哲是韓國真人騷節目《做家務的男人們2》的固定嘉賓，也是知名網紅兼餐飲業CEO、攝影師、視覺總監，亦在其YouTube頻道「李熙哲的部落格」定時發布影片。他突傳死訊讓不少粉絲和好友大感震驚，紛紛在Instagram最後帖文留言悼念。李熙哲最後一則帖文在去年12月31日發布，回顧去年的心路歷程，字裡行間似乎訴說今年的不愉快，但文尾仍寫下對於2025年的期望和憧憬，沒想到就此成了絕筆：

2024年太艱難了，這對我來說是非常痛苦的一年，無論是身體上還是精神上，我很累，我很清楚，我生病了，我需要學習和成長了。在2025年新的一年裡，我要並祝福我們大家都更加健康，保持靈活的生活，時時刻刻都充滿感恩。

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輕生警號｜3類人容易萌生輕生念頭

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）接受訪問時曾表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點，當中有3大高危因素或會容易萌生偏激想法，甚至輕生念頭：

  • 完美主義者：「律己以嚴，待人以寬」，雙重標準容易對自我要求過高，導致精神壓力過大。
  • 性格內斂、少與人溝通：適當的社交支持對於防止自殺很有效，缺乏社交支持的人當出現負面想法時，難找到朋友談心，故容易「鑽牛角尖」萌生歪念。
  • 重度情緒或精神病患者：如患有嚴重抑鬱症、精神分裂等心理或精神病患者均屬高危。

輕生警號｜心理學家拆解輕生先兆

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

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以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

  • 精神萎靡
  • 思想負面，言談間常提及死亡，或經常提及「做人好累、人生苦悶、沒有樂趣、不想再生存」等負面字眼
  • 計劃交代身後事，如留下遺書或將心愛物品贈送別人
  • 性情大變或行為反常，如本身性格內斂突然變得異常開朗、情緒暴喜暴憂等
  • 封閉自己，拒絕與人聯繫
  • 曾嘗試自殺和自殘
  • 超過兩星期陷入沉鬱狀態
  • 失眠
  • 食慾不振

輕生警號｜5招開解他人負面情緒

遇上家人朋友有負面情緒，旁人該如何及時拯救？黃博士指，最重要的是聆聽和給予陪伴，讓他們覺得「有人關心、有人在意自己」。作為聆聽者，切勿過於主觀定奪事實或作出批評，交談期間亦一定要放下手機。他建議與當時人傾談時謹記5大要點：

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1. 放下手機，以表示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，如忌「翹手」、坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

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