孫仔榜樣｜洪金寶獲孫仔賀壽笑遂顏開　11歲TJ西裝look超神氣如「迷你版天明」

▲ 「三毛大哥」洪金寶獲兩名孫仔賀壽，迎來73歲生日。

【洪金寶/洪天明兒子】影壇大哥洪金寶昨日（1月7日）迎來73歲生日，兒子洪天明未能抽空為老父賀壽，遂安排大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT）為洪金寶慶祝。

洪金寶生日｜三毛大哥出名錫孫仔

洪天明於社交網上載父親洪金寶跟兩名孫仔的合照，並寫道：「今天因為工作原因沒能陪你。但我派了兩個代表，你應該會很滿意。老爸生日快樂！身體健康！天天開心！愛你！」

只見穿上西裝褸的洪金寶神氣十足，左擁右抱兩名孫仔的三毛大哥笑遂顏開，當中11歲的洪大仁（TJ）長高了不少，穿上西裝褸的TJ樣子變成熟。

洪金寶出名疼錫孫仔，以前他被師父打到飛起，現在的他當然不敢體罰孫仔，他曾笑言：「我惡少少他已經不應我，我咪慘！」

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洪金寶生日｜周家蔚教仔賞罰分明

洪天明與老婆周家蔚結婚12年，育有兩名兒子分別11歲和9歲，周家蔚曾於TOPick訪問稱兩名兒子已是小學生，Janet表明這個階段不算辛苦：「現在是相對輕鬆的，或者我比較嘮叨，以前嘮叨夠了，現在開始停了，不需要我不斷重複又重複。我很想開開心心過每一天，大家的情緒脾氣減至最低、最少，這樣就最好。」

▲ 洪天明夫婦結婚12年，恩愛如昔。

周家蔚是賞罰分明的媽媽，她認為小朋友一定要罰，讓他們知道做錯事要有代價。天明的懲罰方法是要將他們最心愛的玩具扔掉，但只有口講，卻沒有實行，而她就會罰兒子跪下扭耳朵。

她說：「因為我小時候都是這樣，我認為要有馴服的心，他們一生氣就很生氣，誰都是敵人，但我們作為父母，要尊敬的，不能沒有禮貌。」她指兒子還小的時候，會叫他們跪下扭耳朵，他們當時的確會謙卑下來，但去到某個年紀，他們開始長大了，Janet不想他們太屈膝，所以就再沒有用這種懲罰方式。

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洪天明兒子｜就讀ICS每年學費逾10萬

洪天明一對兒子目前就讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，師生亦有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，不少星級父母也慕名而至。

毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、謝霆鋒的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆就讀於此校。

年級 全年學費(分10期) Kindergarten

(Reception 1 to 2) $85,900 Elementary

(Pre-Grade 1 to 5) $143,400 Middle School

(Grades 6 to 8) $190,000 High School

(Grades 9 to 12) $194,700

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