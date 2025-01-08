  • 18°C
香港時間：202518日 (三) 19:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

孫仔榜樣｜洪金寶獲孫仔賀壽笑遂顏開　11歲TJ西裝look超神氣如「迷你版天明」

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

「三毛大哥」洪金寶獲兩名孫仔賀壽，迎來73歲生日。

【洪金寶/洪天明兒子】影壇大哥洪金寶昨日（1月7日）迎來73歲生日，兒子洪天明未能抽空為老父賀壽，遂安排大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT）為洪金寶慶祝。

洪金寶生日｜三毛大哥出名錫孫仔

洪天明於社交網上載父親洪金寶跟兩名孫仔的合照，並寫道：「今天因為工作原因沒能陪你。但我派了兩個代表，你應該會很滿意。老爸生日快樂！身體健康！天天開心！愛你！」

只見穿上西裝褸的洪金寶神氣十足，左擁右抱兩名孫仔的三毛大哥笑遂顏開，當中11歲的洪大仁（TJ）長高了不少，穿上西裝褸的TJ樣子變成熟。

洪金寶出名疼錫孫仔，以前他被師父打到飛起，現在的他當然不敢體罰孫仔，他曾笑言：「我惡少少他已經不應我，我咪慘！」

點擊圖片放大
+6
+5

洪金寶生日｜周家蔚教仔賞罰分明

洪天明與老婆周家蔚結婚12年，育有兩名兒子分別11歲和9歲，周家蔚曾於TOPick訪問稱兩名兒子已是小學生，Janet表明這個階段不算辛苦：「現在是相對輕鬆的，或者我比較嘮叨，以前嘮叨夠了，現在開始停了，不需要我不斷重複又重複。我很想開開心心過每一天，大家的情緒脾氣減至最低、最少，這樣就最好。」

洪天明夫婦結婚12年，恩愛如昔。

周家蔚是賞罰分明的媽媽，她認為小朋友一定要罰，讓他們知道做錯事要有代價。天明的懲罰方法是要將他們最心愛的玩具扔掉，但只有口講，卻沒有實行，而她就會罰兒子跪下扭耳朵。

她說：「因為我小時候都是這樣，我認為要有馴服的心，他們一生氣就很生氣，誰都是敵人，但我們作為父母，要尊敬的，不能沒有禮貌。」她指兒子還小的時候，會叫他們跪下扭耳朵，他們當時的確會謙卑下來，但去到某個年紀，他們開始長大了，Janet不想他們太屈膝，所以就再沒有用這種懲罰方式。

點擊圖片放大
+7
+6

洪天明兒子｜就讀ICS每年學費逾10萬

洪天明一對兒子目前就讀位於沙田石門的基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），ICS提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

ICS是一所以基督教教學的國際學校，校長、老師皆為基督徒，故校風重品德及心靈發展，師生亦有愛心，故相當受基督教家庭歡迎，不少星級父母也慕名而至。

毛舜筠的兩名女兒區令山及區亦山、蔡少芬的兩名女兒張楚兒和張信兒、姚嘉妮的女兒Kyra和兒子Kyros、謝霆鋒的兒子謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）皆就讀於此校。

年級全年學費(分10期)
Kindergarten
(Reception 1 to 2)		$85,900
Elementary
(Pre-Grade 1 to 5)		$143,400
Middle School
(Grades 6 to 8)		$190,000
High School
(Grades 9 to 12)		$194,700

相關報道：

孫仔榜樣︱屢傳健康問題坐輪椅　洪金寶站起來獲頒榮譽博士全家撐場

Mayanne小喇叭丨周家蔚遭細仔禁「暴露」　阿Bob感激太太「一打四」 周吉佩細仔有望入行

洪金寶前妻︱洪天明韓裔母激罕現身賀孫仔11歲生日　離婚30年作風低調氣質依然

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

增高湯水︱周家蔚親揭兩兒長高秘訣　教煲1款簡易湯水助小朋友增高
13:06 2023/12/12
增高湯水︱周家蔚親揭兩兒長高秘訣　教煲1款簡易湯水助小朋友增高
慳家媽媽︱周家蔚山姆超市掃貨　分享一招必學秘訣：省下幾千元
13:13 2023/12/20
慳家媽媽︱周家蔚山姆超市掃貨　分享一招必學秘訣：省下幾千元
靚媽保養｜周家蔚公開養顏秘方「可以喝的化妝品」　教煮簡易滋潤美顏水果茶
19:05 2024/03/18
靚媽保養｜周家蔚公開養顏秘方「可以喝的化妝品」　教煮簡易滋潤美顏水果茶

你可能感興趣

增高湯水︱周家蔚親揭兩兒長高秘訣　教煲1款簡易湯水助小朋友增高
13:06 2023/12/12
增高湯水︱周家蔚親揭兩兒長高秘訣　教煲1款簡易湯水助小朋友增高
慳家媽媽︱周家蔚山姆超市掃貨　分享一招必學秘訣：省下幾千元
13:13 2023/12/20
慳家媽媽︱周家蔚山姆超市掃貨　分享一招必學秘訣：省下幾千元
靚媽保養｜周家蔚公開養顏秘方「可以喝的化妝品」　教煮簡易滋潤美顏水果茶
19:05 2024/03/18
靚媽保養｜周家蔚公開養顏秘方「可以喝的化妝品」　教煮簡易滋潤美顏水果茶
家庭關係 育兒心得 洪金寶 洪天明 周家蔚 國際學校 爸媽心聲 中小學教育 沙田 馬鞍山

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果