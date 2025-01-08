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英年早逝｜100公斤韓國健身網紅突猝逝死因成疑　曾揭健身界濫藥醜聞

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

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【抑鬱症／健身／網紅／運動】英年早逝！韓國知名健身YouTuber朴勝賢（박승현）上周日（5日）突傳離世，享年34歲。據了解，他於去年曾公開自己患上抑鬱症，離世前一日曾於社交平台透露自己感到非常孤獨。朴勝賢離世後，家屬僅透露他是因健康而離世，目前不接受媒體採訪及外人弔唁。

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Sick問識答
Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

綜合韓媒及《朝鮮日報》報道，在YouTube頻道「박승현」分享健身資訊而出名的朴勝賢（박승현）擁有超過80萬訂閱者，2019年曾透過YouTube頻道揭露健身界非法濫藥的行為，又坦承自己曾濫用藥物，最終收到緩刑起訴書，繼而引發網民關注。

2023年朴勝賢因健康狀況曾一度消失接近10個月，直到2024年才恢復更新，他於影片中坦承自己患上抑鬱症，又於Instagram中多次透露悲觀的想法，離世前更在一篇分享健身心情發文中寫道：「熱情和目標都消失了，覺得很孤獨...」

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英年早逝｜家人拒接受採訪及弔唁  網民：願逝者安息

周一（6日）樸勝賢哥哥於樸勝賢Instagram中公布弟弟離世消息，指對方於周日（5日）中午3時51分因健康問題離世，坦言父母目前非常傷心，不願接受採訪及靈堂弔唁。

事發突然，不少網民對噩耗都感到難以相信，粉絲紛紛湧入平台留言悼念，傷心表示：「到底發生什麼事了？？」、「為甚麼會這樣？」

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英年早逝｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

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英年早逝｜3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

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英年早逝｜抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部份的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

  • 讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。
  • 面對困擾時，盡量主動找人幫忙。
  • 避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。
  • 做適量的運動能有助減壓。

英年早逝｜3招協助抑鬱症病人

  • 以同理心多了解病人，鼓勵病人表達自己的感受及難處，及給予適當的支持。
  • 鼓勵病人有一定程度的社交接觸。
  • 發現病人的行為有異時，盡快向專業人士求助。

資料來源：朝鮮日報 、Youtube@박승현

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