星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸

▲ 謝霆鋒跟17歲大仔Lucas十足兩兄弟，同樣Chok爆！

【謝霆鋒/謝霆鋒兒子Lucas/星二代】謝霆鋒趁假期帶同兩名兒子Lucas及Quintus到日本滑雪，向來低調的他極少談及家庭生活，莫講是分享兒子近照，但此行霆鋒竟一反常態，激罕晒出大仔Lucas的滑雪照，而且有其父必有其子，兩父子同樣Chok爆令人心心眼，網民更發現Lucas有一部位青出於藍，大讚霆鋒基因優良！

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現年44歲的謝霆鋒皮膚和身型都保養得宜，外表跟初出道《壞習慣》時期分別不到，難怪人氣長期高企，迷倒不少女生！他於2006年與張柏芝結婚並育有大仔謝振軒（Lucas）及細仔謝振南（Quintus），可惜婚姻僅維持5年，不過霆鋒不愁寂寞，在2014年與樂壇天后王菲世紀復合，至今仍恩愛如昔。

謝霆鋒Lucas｜謝霆鋒激罕晒父子照

雖然私生活備受關注，但霆鋒每次公開露面也拒談家事，始終如一！直至最近他帶同兩名兒子、媽咪狄波拉和妹妹謝婷婷到日本旅遊滑雪，才罕有分享兒子的滑雪英姿照片，從他在微博分享的照片中可見，霆鋒一頭濃密頭髮，身穿棕色連帽滑雪衫及黑色長褲，單手扶住插在雪中的橙黑色滑雪板，再側身望向遠方，型到爆！

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謝霆鋒兒子｜Lucas遺傳爸爸Chok爆基因

另一張背影照，霆鋒則背起灰色背囊及扛起整塊滑雪板向前行，同樣有型，豈料都不及17歲大仔Lucas搶眼，Lucas身穿卡其色滑雪衫及淺啡色長褲，同樣單手扶實滑雪板，站在雪地留影，雖然他戴著藍色鏡片的護目鏡，而且全身上下包到實，看不到容貌，但不難看出Lucas身形高大，一雙腿比爸爸的還要長，似乎會超越爸爸的175cm身高，網民都大讚Lucas長腿比爸爸優勝呢！

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謝霆鋒Lucas｜網民：似兩兄弟多過父子！

網民又驚訝霆鋒超級凍齡，指他跟Lucas像兄弟多過父子，還翻查Lucas最新近照，發現兩父子不僅是Chok爆形態似到十足，其五官也十足餅印，笑指霆鋒沒有浪費基因，還跪求他多分享兒子近照。

三代同堂｜狄波拉盡享天倫樂

另一邊廂，有份同行的狄波拉對住仔女和孫仔，也表現興奮，其閨密陳淑芬在IG分享拉姑夾公仔的影片，並留言：「聖誕號外：好開心閨蜜拉姑享受了一個非常特別、難忘溫馨的天倫假期（首次與仔女及孫仔外孫女一起旅遊）！第一次用第一個硬幣便挾到個Snoopy，孫仔見到驚喜封她為『神奇嫲嫲』，拉姑開心到整個假期笑不攏嘴！祝大家身體健康、萬事勝意、開心每一天、聖誕快樂！」可見他們此行玩得相當盡興。

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