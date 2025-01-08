英國ETA｜港人赴英今起須先申請電子旅遊授權 費用10英鎊有效期兩年
社會
撰文： 施雯雯
發布時間： 1 小時前
最後更新： 47 分鐘前
【英國ETA / 簽證 / BNO】英國今日（８日）起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，例如持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）者，必須在入境前申請電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）。若未有申請，或會面臨被拒登機的風險。
ETA的申請費用為10英鎊（約港幣97元），申請人須通過網站或手機應用程式上載護照及證件照，並提供聯繫方式，約3個工作天內可獲悉申請結果。
英國治安丨唐詩詠前「緋聞男友」英國遇劫 陳思銘慨嘆：倫敦真係要好好保管財物
英國ETA｜逗留期限最多6個月
持有人可以在2年有效期內多次出入英國，逗留期限最多6個月，所有旅客，包括嬰兒和兒童，即使過境也必須事先申請。持有英國居住、工作或學習的簽證可獲豁免。
ETA持有人入境英國時，仍須接受邊境檢查，不保證過關；若未持有ETA，可能會被航空公司拒絕登機。
英國政府表示，新規定旨在確保官方掌握入境旅客的個人訊息、生物特徵識別數據及聯繫方式，以減少潛在的國家安全風險。
最新影片推介：
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：