  • 20°C
香港時間：202518日 (三) 14:29

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國ETA｜港人赴英今起須先申請電子旅遊授權　費用10英鎊有效期兩年

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

港人赴英今起須先申請電子旅遊授權。

【英國ETA / 簽證 / BNO】英國今日（８日）起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，例如持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）者，必須在入境前申請電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）。若未有申請，或會面臨被拒登機的風險。

ETA的申請費用為10英鎊（約港幣97元），申請人須通過網站或手機應用程式上載護照及證件照，並提供聯繫方式，約3個工作天內可獲悉申請結果。

英國治安丨唐詩詠前「緋聞男友」英國遇劫　陳思銘慨嘆：倫敦真係要好好保管財物

英國今日起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，必須在入境前申請電子旅遊授權（ETA）。（iStock圖片）

英國ETA｜逗留期限最多6個月

持有人可以在2年有效期內多次出入英國，逗留期限最多6個月，所有旅客，包括嬰兒和兒童，即使過境也必須事先申請。持有英國居住、工作或學習的簽證可獲豁免。

ETA持有人入境英國時，仍須接受邊境檢查，不保證過關；若未持有ETA，可能會被航空公司拒絕登機。

英國政府表示，新規定旨在確保官方掌握入境旅客的個人訊息、生物特徵識別數據及聯繫方式，以減少潛在的國家安全風險。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
11:51 2024/11/26
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
考試移民｜「本地學生」定義研檢視　有優才指被當外人何必來港
00:17 2024/11/09
考試移民｜「本地學生」定義研檢視　有優才指被當外人何必來港
高才假學歷︱入境處6月起要求申請者提交認證文件堵漏洞　議員促抽查已獲批個案
08:40 2024/11/04
高才假學歷︱入境處6月起要求申請者提交認證文件堵漏洞　議員促抽查已獲批個案

你可能感興趣

海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
11:51 2024/11/26
海外升學｜加拿大進一步收緊留學生簽證　取消留學生快速簽證計劃14個國家受影響
考試移民｜「本地學生」定義研檢視　有優才指被當外人何必來港
00:17 2024/11/09
考試移民｜「本地學生」定義研檢視　有優才指被當外人何必來港
高才假學歷︱入境處6月起要求申請者提交認證文件堵漏洞　議員促抽查已獲批個案
08:40 2024/11/04
高才假學歷︱入境處6月起要求申請者提交認證文件堵漏洞　議員促抽查已獲批個案
簽證 航空 BNO 香港 英國 香港特區護照

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃