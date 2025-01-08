英國ETA｜港人赴英今起須先申請電子旅遊授權　費用10英鎊有效期兩年

▲ 港人赴英今起須先申請電子旅遊授權。

【英國ETA / 簽證 / BNO】英國今日（８日）起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，例如持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）者，必須在入境前申請電子旅遊授權（Electronic Travel Authorisation，ETA）。若未有申請，或會面臨被拒登機的風險。

ETA的申請費用為10英鎊（約港幣97元），申請人須通過網站或手機應用程式上載護照及證件照，並提供聯繫方式，約3個工作天內可獲悉申請結果。

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▲ 英國今日起實施新入境規定，要求包括免簽證國家在內的所有旅客，必須在入境前申請電子旅遊授權（ETA）。（iStock圖片）

英國ETA｜逗留期限最多6個月

持有人可以在2年有效期內多次出入英國，逗留期限最多6個月，所有旅客，包括嬰兒和兒童，即使過境也必須事先申請。持有英國居住、工作或學習的簽證可獲豁免。

ETA持有人入境英國時，仍須接受邊境檢查，不保證過關；若未持有ETA，可能會被航空公司拒絕登機。

英國政府表示，新規定旨在確保官方掌握入境旅客的個人訊息、生物特徵識別數據及聯繫方式，以減少潛在的國家安全風險。

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