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親子好去處｜COCOMELON互動課室現場4月登場 互動融合多元智能+TOEFL英語

親子好去處

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

以家傳戶曉的兒歌動畫聞名，深受小朋友喜愛的教育品牌CoComelon，宣布舉行世界巡迴演出，香港並成為全亞洲首站公演。

《COCOMELON – 互動課室現場》香港站演出將為觀眾帶來由場外至場內、台上台下全方位互動體驗，大人與小朋友有機會乘坐CoComelon主題巴士，結伴探索現場6個區域，享受多元智能有趣學習活動。

6大區域包括打卡拍照區、藝術創作區、迷你圖書館區及玩具區、Pop Up Store、互動音樂區，及90分鐘互動教室，小朋友將透過音樂教室、霧霧森林、水下泡泡世界和繁星下的銀河等現場情境，並由英語認證教師Ms.Appleberry帶領，與JJ、TomTom、YoYo等朋友們玩樂，最後以一場 CoComelon 派對作結，將教室推上充滿活力和互動的舞台。

日期︰4月4日至4月5日

地點︰東蒲胡李名靜體育館（黃大仙新蒲崗七寶街 2 號）

公演時間︰11︰30am / 2︰30pm / 5︰30pm

門票︰$440 （早鳥價︰$395）、$550（早鳥價︰$495）

網址︰www.Cityline.com（早鳥門票於1月15日發售）
 

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