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巨星殞落︱民謠組合Peter, Paul and Mary成員　Peter Yarrow離世終年86歲

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撰文： 王明芳

發布時間： 43 分鐘前

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著名民歌組合Peter, Paul and Mary成員Peter Yarrow離世，終年86歲。

【Peter, Paul and Mary/PeterYarrow/離世/膀胱癌】曾唱出多首膾炙人口歌曲的美國著名民歌組合Peter, Paul and Mary的3名成員之一Peter Yarrow於周二(7日)因膀胱癌去世，終年86歲。

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Peter Yarrow家人透過公關Ken Sunshine發聲明表示，Peter Yarrow與膀胱癌搏鬥4年，7日早上在家人陪伴下，於在紐約曼克頓的家中去世。

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Peter, Paul and Mary︱Peter與膀胱癌搏鬥4年

女兒Bethany發聲明稱，父親Peter2021年被診斷出患罹患膀胱癌，接受3個月化療，體重輕了25磅，其後切除膀胱但治療未能成功，其後聽醫生建議嘗試一種新的免疫療法，藉以延長生命。

她又在聲明稱，父親已進入其輝煌一生的最後一章，全世界都知道Peter Yarrow是一位具標誌性的民間活動家，其為人也如其歌詞所展示的慷慨、富有創造力、熱情、有趣和睿智。

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Peter, Paul and Mary︱60年代音樂界的領導人物

Peter, Paul and Mary由Peter Yarrow、Noel Paul Stookey和Mary Travers組成，是20世紀60年代初蓬勃發展的民間音樂界的領導人物，Peter在康乃爾大學讀書時就開始唱歌，並在紐約和紐波特民謠音樂節上演出，被經理人Albert Grossman發掘，歌手Noel Paul Stookey和Mary Travers其後被招募，1961年組成Peter, Paul and Mary。Peter, Paul and Mary膾炙人口的歌曲包括由Peter Yarrow作曲的《Puff, The Magic Dragon》等。

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他們也因參與政治活動而聞名，包括曾在1963年華盛頓民權遊行，以及反越戰的示威活動中表演。

Peter Yarrow畢生致力於推動社會改革，並關切平等權利、和平、環境、性別平等、無家者、臨終關懷等議題。

Noel Paul Stookey是組合中唯一在世的成員，他讚揚了Peter Yarrow的創作影響力，並表示他將深深懷念對方。

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