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KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」

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港人經泰國被騙到緬甸，家屬求助泰領事盼一視同仁。

【泰國 / 緬甸 / KK園區 / 賣豬仔】內地演員王星近日在泰國緬甸邊境疑遭電騙集團擄走失聯，及後被救，令人再度關注被賣豬仔事件。

近月再有港人懷疑被誘騙到東南亞，前油尖旺區議員余德寶與其中兩名家屬今日（8日）到泰國駐港領事館遞交請願信，希望泰國政府協助營救，「希望能夠一視同仁，唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救」。

中國演員王星1月3日前往泰國拍戲後失聯，其家屬和女友發現其最後定位為緬甸，及後泰國政府介入，一度失蹤的中國演員王星已於昨日（7日）下午獲救，歷時短短不足4日。被接到泰國達府的王星昨日接受傳媒訪問時，感謝泰國政府和移民局的協助，讓他安全抵達當地。

有港人家屬今早到泰國住香港總領事館遞信請願，希望協助營救由泰國被騙到緬甸的家人。跟進個案的前油尖旺區議會副主席余德寶形容王星個案令人「又驚又喜」，一方面見到有成功從園區裏逃出生天的個案，另一方面求助港人的家人卻被困近半年沒有消息，因此到泰國駐港領事館求助，希望加快營救速度。

王星獲救｜內地演員獲救曝被賣豬仔細節　王星一個原因暫未能即時回國

緬甸詐騙區非法禁錮港人，被擄港人家屬到泰國駐香港總領事館遞信。（陳靜儀攝）

KK園區丨促請各方協助營救

余德寶直言，有求助家屬見「冇太大聲氣」陷入低潮，直至內地演員王星被迅速營救才重燃希望，他說：

希望能夠一視同仁，唔好有差別待遇，唔係因為佢係明星先至可以獲救。

其中一名求助港人家屬Kelvin指，其家人在4至5個月前被騙走，獲告知需繳交50萬美金贖金才知悉事件，初期仍有較多時間與家人聯絡，但最近只可每周聯絡1至2次。

余德寶指，相關求助人曾去信特首辦，並與保安局，入境處及警方聯絡，惟他形容個案「感覺卡住」，引述有家屬獲入境處反問當事人情況。他引述，泰國駐港總領事館副領事回應正面，對方稱會一視同仁，盡力協助營救，他亦促請各方協助營救。

緬甸詐騙區非法禁錮港人，被擄港人家屬到泰國駐香港總領事館遞信，前油尖旺區議會副主席余德寶。（陳靜儀攝）

余德寶亦透露，他正跟進6宗求助個案，參考保安局上月（2024年12月）數字，共有12人報稱被誘騙至東南亞，仍未脫險。

他稱近日誘騙手法改變，會以日本及台灣代購工作為招徠，要求受害人先在泰國取貨再前往日本，並會安排乘坐凌晨航班，令家屬錯過後，被通知交金贖金才知悉事件。騙徒亦會沒收受害人手機，只准在冬至新年發短訊報平安，令在港家人更難接觸。余德寶透露過往曾有家屬交上贖金，但家人被單轉移至其他地點，故認為交贖金方法並不可取。

此外，求助港人另發現有「中間人」稱可提供協助，在小紅書等社交平台發現有人分享可找到「緬甸將軍」協助救人，但索價數十萬元。他們評估金額和可信性後，沒有找有關「中間人」協助。余德寶稱會尋找更多協助方法，下一步不排除求助緬甸駐香港總領事館。

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