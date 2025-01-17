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禿頭年輕化！及早醫有方法 醫生籲勿誤信偏方隨時適得其反

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發布時間： 2025/01/17 00:00

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「十個光頭九個富」這個說法已經過時，現代人注重外表，人人也想擁有濃密秀髮。彭志宏醫生指，脫髮問題在香港十分普遍，每四名港男便有一名正面對脫髮問題1，更有年輕化趨勢2。受到脫髮困擾，不少人嘗試坊間的「生髮偏方」，期望有一綫生機。彭醫生呼籲不要誤用偏方，不但對生髮無幫助，更隨時對頭皮造成損害，反令脫髮問題加劇，他提醒，應尋求專業醫生的建議，選擇適切的治療方案，才是解決脫髮問題的最佳途徑3

頭髮就像樹葉一樣會掉落，是周期更新的過程，彭醫生指出，正常的頭髮周期持續5至8年，當中有3至4個月為休止期，頭髮脫落後，毛囊會再長出頭髮，周而復始，一般每天掉落50至100條頭髮是正常的，但如果持續脫髮多於正常數目，髮量明顯變得稀薄，甚至可見頭皮肉，是明顯的脫髮問題4,5

雄禿年齡低見18歲

家族遺傳是脫髮的主要原因之一，若家族中長輩有脫髮問題，便屬於高危群組5。男士脫髮又稱雄禿，主要受男性荷爾蒙影響5，現代人生活壓力大、情緒緊張、作息不定時等，亦會影響荷爾蒙而導致脫髮2。對於雄禿年輕化2，彭醫生表示：「不少廿多歲剛從外國讀書回來，出現脫髮問題，與壓力有關，畢竟在香港時有父母照顧起居飲食，在外國則獨自面對生活、學業等各種問題，壓力可不少；我處理過最年輕的個案，是一名18歲高中生，前額一大片範圍沒有頭髮，像『清裝頭』一樣。」

彭志宏醫處理過最年輕患者僅18歲，是一名學生，前額頭髮已嚴重脫落。

經醫學驗證至可靠

目前治療雄禿主要有口服和外用藥物，醫生視乎患者脫髮的程度，採取最合適的治療方案6,7。口服藥物5-甲型還原酶抑制劑（5-alpha reductase inhibitors），「一般約6至9個月初步可見效，約90%患者能停止脫髮情況，約66%患者在前額區重新長出頭髮，約一至三成人在前額髮綫再出頭髮7,8,9。」口服藥須長期服用以維持效果。在服藥時，患者最關心是副作用問題，彭醫生指，常見副作用包括性慾降低、睪丸脹大、乳房脹大、精子量減少等，但這些情況相當罕見，平均而言，出現副作用的風險約1%7

口服藥外，另一種是外用生髮水，成分主要外周血管擴張劑（Peripheral vasodilators），每天塗兩次，約3至4個月可見效，彭醫生說：「初用時有機會掉多了頭髮，堅持繼續用才會有效果，有機會令頭頂及前中額頭髮再生，但未能改善額角及髮綫位置，有助髮質變回粗壯，但並不能解決雄禿因荷爾蒙引起的脫髮問題，有部分患者使用後出現頭皮敏感10,11,12,13。」他補充，改善脫髮還有激光梳 ，但僅能長出短小頭髮，不會生長成長頭髮。

彭醫生表示，一般建議患者先試用口服藥物，若然效果未如理想，才建議進行植髮手術，術後亦要繼續持續服藥，以防止其他區域頭髮脫落，「因為要保住原有的頭髮、減緩脫髮，當然有需要可以再將頭髮移植，但頭髮有限，如果所剩頭髮太少，手術也不能做6。」他重申，無論以上任何治療方案，也應及早治療15，若然情況已十分嚴重，未必得到最佳的改善，更會錯過最佳的治療時機。

彭醫生籲大眾勿亂試「生髮偏方」，不但不能令毛囊「起死回生」，更分分鐘加重脫髮問題。

亂試偏方傷頭皮

然而，坊間流傳不少「生髮偏方」，如用白蘭地、生薑、白醋等塗抹在頭皮上，亦有不少標榜防脫髮或強韌頭髮的洗頭水。彭醫生表示，這些欠缺醫學研究報告，在醫學角度未能確定其成效，而且有機會令皮膚因受刺激而出現敏感而脫皮，更有機會令脫髮加劇。醫學界目前只有5-甲型還原酶抑制劑和外周血管擴張劑藥物獲FDA美國食物及藥物管理認可，他強調：「病向淺中醫，既然對改善脫髮有殷切需求，應該尋求有醫學驗證、安全有效的治療方法，若不正確治療脫髮，誤信偏方可能導致問題更嚴重3。」

另外，談及坊間對副廠藥的討論，彭醫生稱原廠藥是指最初研發該藥的藥廠，當20年的藥物專利權過去，其他藥廠可以使用此藥配方去複製藥物，這稱為副廠藥，有效成分雖然一樣，但其他輔料如藥粉、色素等，有機會與原廠藥不同，「如有疑問，最穩妥的方法，當然是尋求醫生的意見16,17。」

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

（資料由彭志宏醫生提供）

HK-PRO-110100 Dec/2024

參考文獻

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