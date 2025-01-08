回流醫病︱議員要求作出限制　盧寵茂：醫療服務存在急切性

▲ 醫務衛生局局長盧寵茂。（彭大偉攝）

近年不少港人移居海外，但仍可享有部分本地福利，例如「回流醫病」。有議員關注當局會否限制已移居海外人士使用資助公營醫療服務，醫務衛生局局長盧寵茂指，醫管局暫無意作出相關限制。

盧寵茂今日在立法會回應有關移居海外人士回港接受福利及服務的口頭質疑時表示，任何持有有效香港身份證人士及屬於香港居民的11歲以下兒童，都可以符合資格人士的身份去使用資助公營醫療服務，現時並沒有規定使用者需居住在香港指定的日數。

他續指，醫療服務存在偶發性及急切性，亦沒法作出年度審判及申請，醫管局暫沒意思要求所有持香港身份證合資格人士在每次就診時，提供居港的日數資料，並確定他們是否回流醫病以限制他們使用相關服務。

梁熙：能否刀口向外讓公帑用在香港市民身上？

民建聯立法會議員梁熙提到現時政府面對財赤，社會正在討論應否削減長者2元乘車優惠，「對自己人就非常嚴苛，對外人就十分慷慨，津貼他們返來醫病，食窮我們政府。」他問到當局能否刀口向外，讓一分一毫的公帑都用在香港市民身上。

同屬民建聯的陳克勤提到在發放消費券時都有要求市民提供過去36個月，即非在香港居住或以永久離港的理由，在65歲前全取強積金走，就不可領取消費券。關注相關例子能否應用在回流醫病的情況上。

盧寵茂回應指，對於「外人」的定義存在疑問，因為他們仍持有香港身份證。他重申醫療服務存在很多偶發性，「除非我們全港750萬人每年都要申請一張卡，去證明過去一年都在香港住才可接受醫療服務，但這種審批機制我們暫時沒意推行。」

對於能否參考領取消費券的原則，盧寵茂指消費券屬一次性，但醫療服務是連續性，「全香港750萬市民都可能會病，咁係咪大家想每一次睇醫生的時候都要問你，過去一年在香港住了多久。」他又指，若求醫者回港醫病後，可以重新居住在香港，所以考慮過後，實行相關限制會存在一定阻滯。

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