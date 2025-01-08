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網絡熱話｜國泰札幌抵港航班兩女開「軟墊大戰」　32歲女向內地婦扔水樽雙雙被捕

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

國泰航空CX581航班周一（6日）發生爭執事件，兩名女子被捕。

【國泰航空／軟墊／行為不檢】國泰航空周一（6日）發生乘客爭執互襲事件。一架由札幌飛抵香港的航班上，兩名女子發生爭執，期間更「開拖」互擲軟墊，最終因涉嫌違反航空保安條例驚動警方，雙雙被捕。

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警方於周一（6日）晚上9時45分接獲報案，指有乘客在國泰航空CX581航班上行為不檢。據了解，事發時航班剛從札幌飛抵香港國際機場，機上一名60歲的張姓內地婦人滿身酒氣，並帶同一名3歲小孩；期間小孩不斷哭泣，張婦情緒變得激動，坐在右後方的32歲本地徐姓女子見狀突然向她扔水樽，雙方繼而爆發爭執。

航班男經理意圖分開兩人未果，期間徐女再向張婦擲軟墊，擊中其上半身，張婦之後亦向徐女擲軟墊還擊，航班經理於是報警求助。警方接報到場，經過初步調查後，以涉嫌違反航空保安條例將兩人拘捕，並將案件交由機場警區刑事調查隊第七跟進。事件中徐女頭部擦傷，手腕亦有瘀傷，張婦則報稱胸口不適，但兩人均拒絕送院。

翻查資料，國泰CX581航班於周一（6日）下午5時12分從新千歲機場起飛，並於香港事件下午9時34分抵達香港國際機場。

國泰航空發言人表示，1月6日由札幌出發前往香港的CX581航班，因兩名顧客在航班抵埗後在機上作出滋擾行為，機組人員立即上前調解，並作出口頭勸喻，隨後通報警方到場協助跟進，由機場保安人員及警方陪同下機，事件中並無機組人員或其他顧客受傷，案件已交由警方處理。國泰航空強調，其所有決定均以顧客及機組 人員的安全為首要考慮，謹就事件對顧客帶來的不便深表歉意，並衷心感謝顧客的理解。

更多相關報道：搭飛機禁忌｜飛機6大污糟位馬桶沖水掣排第4　專家揭第1名人人都會用

同場加映｜機場飛機6大最污糟地方

綜合外媒報道，旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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出乎意料的是，飛機座位的椅背餐桌含菌量竟然比廁所設施高出近8倍，「Travelmath」推測，或因航班之間未有充分時間給予清潔人員仔細清潔座位區，相反廁所卻會定時定候進行頻繁清潔有關；「Travelmath」提醒大家，在接觸上述物件前應先消毒，尤其是椅背餐桌位置，避免接觸細菌吃下肚而遭受感染。

搭飛機禁忌｜搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。

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