遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字

▲ 傳被賣到KK園，内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字。

【演員星星／泰國／緬甸／電騙】內地男演員王星近日赴泰國試鏡後突然失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區。昨日（7日）中國駐清邁總領館表示，泰國達府移民局已接到王星，正在按規定對其進行相關詢問工作。

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電騙｜王星成功獲救

綜合内地媒體報道，王星目前已離開達府移民局，被送往泰國的湄索機場。網上亦流出王星獲救的照片，戴著黑色頭套的王星由兩名人員陪同登上一輛私家車，車廂內，王星對著鏡頭做出「OK」手勢。另外，泰國傳媒亦公開多張王星與泰國警方等部門見面照片，見王星與對方握手並做出合十致謝。

據泰國傳媒報道，王星在泰國官員陪同下接受傳媒訪問，王星首先用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裡，並且可以回到我的國家，我非常感激」。王星還表示，「泰國非常安全，我會再回來的」。

旁邊一位泰方人士提醒，王星用中文再表達一次，又提醒他要表達對泰國政府和泰國總理的感謝，以及要表達還想回到泰國、泰國很安全的意思。於是王星用中文再次表示，「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。

電騙｜王星曝禁錮細節

據泰國警方在社交媒體上披露的消息，泰國警方初步了解得知，王星在抵達湄索邊境後，有人通過船隻在那接他過境。王星表示，當他被帶過境後才意識到自己被騙，但他不敢反抗。

同時，王星亦透露，自己是被騙來泰國從事表演工作，但到達後卻被剃光頭，並被關在一個有50名中國人的建築内被迫練習打字，疑似涉及電騙活動。此前泰媒曝光的照片顯示，王星坐在緬甸邊境衛隊控制的酒店內，被剃了頭，看上去精神萎靡、身心疲憊。

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泰國警方證實，此後王星將前往泰緬邊境地方委員會進行人口販賣受害者調查，包括他如何被騙、如何求救，都要在確定之後才能向公眾發布。目前，王星還不能接受探視或者離開，還要接受評估。

接下來，王星將進入泰國國家轉介機制，若確認他是人口販賣的受害者，將會進入保護程序，並通過泰國移民局的相關程序安排將其送回國，聯繫其家人接收；若涉及任何犯罪行為，則將按照法律程序繼續處理。中國駐清邁總領館表示對此案高度重視，積極協調泰國各方快速、妥善解決此案。

而王星的女友嘉嘉亦在微博發文，感謝所有官方媒體及上級領導的高度重視，目前仍需耐心等待王星救援，「在沒有見到星星本人之前我仍不敢有半點鬆懈」，並期待與星星順利見面。

電騙｜另有3女疑和王星同批受騙失蹤

此外，有内地網友爆料，另有3名中國女子在泰國旅遊時失蹤，而她們最後的位置都在緬東妙瓦底，為當地的電詐園區「大象工業區」。據悉，3名女孩分別名為許好寧、林美玲和彭辛瑩，她們均在2024年12月27日入境泰國，「看時間線應該是和演員星星同一批被騙的！」

許好寧、林美玲的家人在互聯網發出「尋人啟示」，稱二人在入境泰國後，被帶至緬東妙瓦底大象（恆升1期）電詐園區後失聯。

家人真心懇求廣大好心人、各位盤總以及老板們，如果有關於此人的任何消息，請與我們聯繫，感激不盡！兩人家中長輩聽此消息後直接暈倒住院，家人全部陷入深深的焦慮與不安。我們願意賠付相關費用，希望對方公司能夠理解。如果實在無法幫助，也懇請讓他與家人取得聯系，哪怕是一句報平安的話，都會讓家人感激不盡。有線索請聯繫，家屬必有重謝。

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另一名女子彭辛瑩，入境泰國曼谷後的第二天失聯至今。「家裡人現在很著急，請各位東南亞老闆，如果在您公司或者知道行蹤的麻煩聯繫家屬。」

有網民表示，緬東苗瓦底是緬甸最黑的電詐園區之一，位於臭名遠揚的大象園區，可以說是網絡詐騙大本營。

在緬北被打擊之後，緬東妙瓦底變成了電詐團伙和綁架團伙的重災區。妙瓦底離中國邊境很遠，被地方武裝控制，可以說真正屬於天高皇帝遠，叫天天不應的地方。而中國人早已被東南亞電詐團伙定義為行走的人民幣，其主要由經歷的犯罪團伙組成，而地方武裝則提供安全保護，收取各種保護費。他們合作在一起，對中國公民的下手。

電騙｜王星前往泰國試鏡後失聯

王星近期曾出演《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑2》，還在《妖狐小紅娘月紅篇》中飾演牧童。據稱是王星女友的嘉嘉於周日（5日）晚上在微博爆料指，男友王星出事前於某演員接戲群組收到試鏡訊息，於是便決定前往泰國進入劇組。

王星於1月3日從中國上海浦東直飛到達泰國曼谷素萬納普機場，之後轉乘一輛聲稱是演員統籌安排的車輛，期間與女友嘉嘉仍有聯絡，但在當地時間3日的中午10點10分後便失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉於是在男友失聯的第3天公開網上尋人，希望大眾幫忙。

嘉嘉表示，3日她已向上海市公安局、大陸駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，直到王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。

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