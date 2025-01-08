  • 20°C
香港時間：202518日 (三) 14:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 28 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

傳被賣到KK園，内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字。

【演員星星／泰國／緬甸／電騙】內地男演員王星近日赴泰國試鏡後突然失聯，疑被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區。昨日（7日）中國駐清邁總領館表示，泰國達府移民局已接到王星，正在按規定對其進行相關詢問工作。

最新影片推介：

Sick問識答
Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

電騙｜王星成功獲救

綜合内地媒體報道，王星目前已離開達府移民局，被送往泰國的湄索機場。網上亦流出王星獲救的照片，戴著黑色頭套的王星由兩名人員陪同登上一輛私家車，車廂內，王星對著鏡頭做出「OK」手勢。另外，泰國傳媒亦公開多張王星與泰國警方等部門見面照片，見王星與對方握手並做出合十致謝。

據泰國傳媒報道，王星在泰國官員陪同下接受傳媒訪問，王星首先用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裡，並且可以回到我的國家，我非常感激」。王星還表示，「泰國非常安全，我會再回來的」。

旁邊一位泰方人士提醒，王星用中文再表達一次，又提醒他要表達對泰國政府和泰國總理的感謝，以及要表達還想回到泰國、泰國很安全的意思。於是王星用中文再次表示，「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。

電騙｜王星曝禁錮細節

據泰國警方在社交媒體上披露的消息，泰國警方初步了解得知，王星在抵達湄索邊境後，有人通過船隻在那接他過境。王星表示，當他被帶過境後才意識到自己被騙，但他不敢反抗。

同時，王星亦透露，自己是被騙來泰國從事表演工作，但到達後卻被剃光頭，並被關在一個有50名中國人的建築内被迫練習打字，疑似涉及電騙活動。此前泰媒曝光的照片顯示，王星坐在緬甸邊境衛隊控制的酒店內，被剃了頭，看上去精神萎靡、身心疲憊。 

點擊圖片放大
+12
+11

泰國警方證實，此後王星將前往泰緬邊境地方委員會進行人口販賣受害者調查，包括他如何被騙、如何求救，都要在確定之後才能向公眾發布。目前，王星還不能接受探視或者離開，還要接受評估。

接下來，王星將進入泰國國家轉介機制，若確認他是人口販賣的受害者，將會進入保護程序，並通過泰國移民局的相關程序安排將其送回國，聯繫其家人接收；若涉及任何犯罪行為，則將按照法律程序繼續處理。中國駐清邁總領館表示對此案高度重視，積極協調泰國各方快速、妥善解決此案。

而王星的女友嘉嘉亦在微博發文，感謝所有官方媒體及上級領導的高度重視，目前仍需耐心等待王星救援，「在沒有見到星星本人之前我仍不敢有半點鬆懈」，並期待與星星順利見面。

電騙｜另有3女疑和王星同批受騙失蹤

此外，有内地網友爆料，另有3名中國女子在泰國旅遊時失蹤，而她們最後的位置都在緬東妙瓦底，為當地的電詐園區「大象工業區」。據悉，3名女孩分別名為許好寧、林美玲和彭辛瑩，她們均在2024年12月27日入境泰國，「看時間線應該是和演員星星同一批被騙的！」

許好寧、林美玲的家人在互聯網發出「尋人啟示」，稱二人在入境泰國後，被帶至緬東妙瓦底大象（恆升1期）電詐園區後失聯。

家人真心懇求廣大好心人、各位盤總以及老板們，如果有關於此人的任何消息，請與我們聯繫，感激不盡！兩人家中長輩聽此消息後直接暈倒住院，家人全部陷入深深的焦慮與不安。我們願意賠付相關費用，希望對方公司能夠理解。如果實在無法幫助，也懇請讓他與家人取得聯系，哪怕是一句報平安的話，都會讓家人感激不盡。有線索請聯繫，家屬必有重謝。

點擊圖片放大
+4
+3

另一名女子彭辛瑩，入境泰國曼谷後的第二天失聯至今。「家裡人現在很著急，請各位東南亞老闆，如果在您公司或者知道行蹤的麻煩聯繫家屬。」

有網民表示，緬東苗瓦底是緬甸最黑的電詐園區之一，位於臭名遠揚的大象園區，可以說是網絡詐騙大本營。

在緬北被打擊之後，緬東妙瓦底變成了電詐團伙和綁架團伙的重災區。妙瓦底離中國邊境很遠，被地方武裝控制，可以說真正屬於天高皇帝遠，叫天天不應的地方。而中國人早已被東南亞電詐團伙定義為行走的人民幣，其主要由經歷的犯罪團伙組成，而地方武裝則提供安全保護，收取各種保護費。他們合作在一起，對中國公民的下手。

電騙｜王星前往泰國試鏡後失聯

王星近期曾出演《玫瑰的故事》、《獵罪圖鑑2》，還在《妖狐小紅娘月紅篇》中飾演牧童。據稱是王星女友的嘉嘉於周日（5日）晚上在微博爆料指，男友王星出事前於某演員接戲群組收到試鏡訊息，於是便決定前往泰國進入劇組。

王星於1月3日從中國上海浦東直飛到達泰國曼谷素萬納普機場，之後轉乘一輛聲稱是演員統籌安排的車輛，期間與女友嘉嘉仍有聯絡，但在當地時間3日的中午10點10分後便失聯，最後定位顯示在泰國和緬甸邊境的湄索縣。嘉嘉於是在男友失聯的第3天公開網上尋人，希望大眾幫忙。

嘉嘉表示，3日她已向上海市公安局、大陸駐泰國大使館、駐清邁使館尋求幫助，但一度因女友而非直系親屬身分無法立案，直到王星的弟弟4日趕赴上海後才得以備案。

點擊圖片放大
+8
+7

——

相關報道：

遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光

遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑

心理健康︱21歲女受閨蜜邀遊泰國到埗即被「賣豬仔」到緬甸　事發1個月獲救回家慘況曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
12:42 2024/10/28
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
【遊泰注意】泰國遊客連環遭擄至緬甸KK園區　女網紅被落藥性侵一台男逃走跳癱
11:32 2023/06/01
【遊泰注意】泰國遊客連環遭擄至緬甸KK園區　女網紅被落藥性侵一台男逃走跳癱
【人口販賣】疑被誘騙至緬甸KK園區　20歲女大生拒絕救援：男友不走我不走
13:07 2023/04/09
【人口販賣】疑被誘騙至緬甸KK園區　20歲女大生拒絕救援：男友不走我不走

你可能感興趣

網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
12:42 2024/10/28
網絡熱話丨老闆扮慰勞請員工遊泰30多人直送緬甸賣豬仔　單親媽急籌4.5萬元贖19歲子
【遊泰注意】泰國遊客連環遭擄至緬甸KK園區　女網紅被落藥性侵一台男逃走跳癱
11:32 2023/06/01
【遊泰注意】泰國遊客連環遭擄至緬甸KK園區　女網紅被落藥性侵一台男逃走跳癱
【人口販賣】疑被誘騙至緬甸KK園區　20歲女大生拒絕救援：男友不走我不走
13:07 2023/04/09
【人口販賣】疑被誘騙至緬甸KK園區　20歲女大生拒絕救援：男友不走我不走
健康問題 健康養生 網絡熱話 罪案

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃