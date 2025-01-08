王星獲救｜內地演員獲救曝被賣豬仔細節　王星一個原因暫未能即時回國

▲ 內地演員獲救曝被賣豬仔細節，曾與50名中國人同囚並練習打字，王星一個原因暫未能即時回國。

【王星 / 詐騙集團 / 緬甸 / 泰國】疑被拐到緬甸詐騙園區內地男演員王星於當地時間1月7日下午3至4時獲救，並有由緬甸移交入境泰國。接受泰國媒體採訪時，他自述被賣豬仔後的部分細節，指與50名中國人同囚於建築物內練習打字。

王星目前仍無法回國，亦不允許探視，他將進入泰國國家轉介機制配合進一步調查。

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王星獲救｜於50名中國人同囚練習打字

王星獲救後，在一段採訪中稱，自己是來泰國從事表演工作，抵達湄索邊境後，有人通過船隻接他過境（緬甸境），當他被帶過境後才意識到自己被騙，但不敢反抗；在緬甸時，王星被剃光頭，又被強迫在1棟有50名中國人的建築物內練習打字，疑似涉及電信詐騙活動。目前，王星的身體狀況良好，但精神狀態較為疲倦。

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王星獲救｜仍無法回國

泰國警方表示，目前王星還不能接受探視亦不能即刻返回中國，仍需接受評估；他將進入泰國國家轉介機制，調查後若確認他是人口販賣受害者，將會進入保護程序，並通過泰國移民局之相關程序安排將其送回國，並聯繫家人接收；若涉及任何犯罪行為，將按照法律程序繼續處理。

警方續稱，目前該案件整個過程的細節仍在整理當中，包括王星如何被騙及如何獲救，在確認後將向公眾發布。

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