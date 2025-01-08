北上安老丨近13萬長者廣東安老　政府基於財赤暫無意放寬照顧長者免稅額居住地

近年愈來愈多長者北上養老，廣東省成為熱門居住地。財經事務及庫務局局長許正宇今（8日）表示，基於政府正應對財政赤字，政府必須小心審視對公共財政帶來的影響及考慮出現不實申報的風險，暫沒計劃擴大「供養父母免稅額」的受養人居住地規定，至內地及其他地方。

許正宇今以書面回應立法會議員黃國質詢時表示，2023年有近129,900名60歲及以上的香港居民通常逗留在廣東省，佔所有年齡組別的26%；人數高於2021及2022年的116,400人及120,800人。

現時長居內地的香港長者並不符合「供養父母免稅額」的受養人資格，令供養人得不到稅務寬免，議員問及政府會否將「供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額」的受養人通常居住地規定，以及「長者住宿照顧開支扣除」院舍所在地規定，同樣放寬至大灣區內地九市。

許正宇回應表示，在考慮改變提供免稅額及稅項扣除的條件時，政府必須小心審視對公共財政帶來的影響及考慮出現不實申報的風險，力求在推動長者友善政策和審慎理財間取得平衡。

許解釋，由於香港採用地域來源原則徵收薪俸稅，薪俸稅下亦設有若干免稅額及扣除項目，因應設立政策目標和處理實施時被濫用的風險，故設有不同申索資格，當中包括地域限制。

許引述《稅務條例》，申索供養受養人免稅額的條件包括受養人在有關課稅年度必須通常在香港居住，該項要求適用於供養父母免稅額，以及供養祖父母或外祖父母免稅額。他指，在申索條件中加入地域限制，除符合香港以地域來源徵稅的原則外，亦有助稅務局進行查核工作以防止出現不實申報。

許續指，基於以上考慮，特別是政府正透過財政整合計劃應對財政赤字，現時沒有計劃把有關規定放寬至內地及其他香港以外的地方。

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