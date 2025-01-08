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濟州航空空難原因︱濟航空難179名遇難者葬禮今結束　意外原因出爐交通部長擬辭職

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

濟航空難179名遇難者葬禮今結束。

【濟州航空 / 南韓空難 / 務安國際機場】濟州航空（Jeju Air）一輛從泰國曼谷出發的波音737-800型號客機，在去年12月29日從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場降落時衝出跑道，客機斷成兩截起火，機體大部分被燒毀，機上179人罹難。

國土交通部確認，失事客機在墜落前曾遭到鳥擊。航空鐵路事故調查委員會事故調查團負責人李承列表示，飛機其中一側引擎的受損情況較明顯，調查人員在引擎內發現部分羽毛，正調查鳥類品種及如何進入引擎等原因。

李承列稱，已被送往美國分析的飛行數據記錄器，提取數據需時3天，確認基本數據需時一兩天。但與駕駛艙話音記錄器、監控的時間軸進行逐一對照的工作，可能需時數個月，將遵照國際標準及相關法律，客觀公正調查事故原因，並最大限度、透明地公開調查過程及結果。

同時，國土部重申，務安機場設置的航向台和混凝土構造物符合規定，但將制定改善方案，確保相關設施安全，又會組成工作組，調查全國機場的設施。

濟州航空空難︱黑盒完成音訊檔轉換　濟航兩高層被禁出境或面臨過失致死罪

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濟州航空空難︱遇難者葬禮全部結束

另外，路透社同日引述韓國土交通部長朴庠禹報道，朴庠禹對這場災難深感責任重大，將在解決當前局勢後，選擇適當時機請辭。

至於濟州航空客機空難179名遇難者的葬禮，在今日全部結束。韓聯社報道，遇難者中有一家三口今日在光州市一間殯儀館出殯，這三人的遺體最後被當局發現，其中包括一名3歲男童，為是次空難年齡最小的遇難者。

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