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愛滋病｜27歲內地警員追捕中受傷流血　事後驚悉5疑犯中3人患愛滋

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 7 分鐘前

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【愛滋病／HIV／空窗期】始料不及！內地一名警員在今年跨年夜接獲情報出動追捕疑犯，沒想到追捕期間埋身肉搏，導致受傷流血，事後竟發現5名疑犯中，原來有3人是愛滋病患者。

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綜合內媒報道，2025年跨年夜（1日）當晚溫州公安局接獲情報，開展追捕行動。當晚值班的一名27歲民警執勤時，與5名疑犯發生衝突，制服疑犯期間中，警員的指甲斷裂流血，隨後才發現滿手鮮血流血不止。而在衝突期間，其中一名疑犯自稱患有愛滋病。

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事後5名疑犯隨即接受檢查，最終確認當中3人患有愛滋病。該名涉事警員完成拘捕工作後，立刻到醫院做檢查和接受相關治療。得悉自己有可能感染愛滋病，該名警員仍表現樂觀，

醫生說感染的風險不大，我們要相信醫學。

愛滋病｜6大高危人士建議定期接受測試

衞生署網站資料，所有曾經發生性行為的人士都可以接受測試。如發現患上性病，更應該儘快接受愛滋病病毒測試。以下感染愛滋病病毒風險較高的組群的人士，建議定期接受HIV測試：

  • 男男性接觸者
  • 跨性別人士
  • 性工作者及其顧客
  • 注射毒品人士
  • 有多個性伴侶
  • 已感染愛滋病病毒人士的性伴侶（直到其病毒載量持續受控）

愛滋病｜3種測試方式 空窗期為三個月

  • 傳統測試：血液樣本送至化驗所，準確性高，報告在5至7日確認。
  • 快速測試：手指刺針方式取血，20至30分鐘內有結果
  • 愛滋病病毒（HIV）自我檢測：僅用作初步篩查，結果為陽性均須再由靜脈抽取血液樣本，並由化驗所進行確診測試。

傳統測試和快速測試的空窗期較短，而後者自我檢測空窗期較長。空窗期是身體受愛滋病病毒感染，直至愛滋病病毒測試檢驗出陽性反應的一段時間，一般而言，愛滋病病毒抗體測試的空窗期為三個月，較短的空窗期只意味可較早發現感染，假如在空窗期內檢測結果呈陰性，仍不能排除在之前三個月內進行的風險行為可能會導致愛滋病病毒感染。在這段期間，病毒在感染者體內快速複製，令感染者變得具高度傳染性，即使愛滋病病毒抗體測試呈陰性反應，仍能將愛滋病病毒傳染給他人。

愛滋病｜目前未有藥物根治愛滋病

根據「關懷愛滋AIDS Concern」資料顯示，愛滋病（AIDS）為「後天免疫力缺乏症」，由「人類免疫力缺乏病毒」（HIV, Human Immunodeficiency Virus）引發。HIV不能直接引起病症，但病毒進入人體後，便侵襲人體免疫系統內的「T4細胞」（白血球細胞和巨噬細胞），使免疫系統和自行修補傷患的能力減弱。這時，一些對未受感染人士沒有威脅的疾病如肺囊蟲肺炎等，便能乘虛而入，使感染者發病轉為愛滋病病人。現時雖然仍未有藥物能根治愛滋病病毒，但本港採用的療法，已大大將感染者壽命延長。

愛滋病病毒存在於感染者各種體液內，包括精液、血液、陰道分泌及前列腺分泌，感染者可通過此等體液的接觸把愛滋病病毒傳染給他人。而存於口水、汗水、淚水和尿液內的病毒數量極低，並不足以構成感染。由於愛滋病病毒感染者的外表可與一般人無異，故只有透過愛滋病抗體測試才能確定是否已受感染。

一旦不幸感染愛滋病毒，感染者可能會出現以下徵狀︰

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直至目前為止，醫學界仍未有完全治癒愛滋病的方法，但已經有很多治療方式，降低血液中的病毒含量，從而延慢愛滋病形成及其他細菌的侵襲，改善感染者的健康及生活質素。而本港有提供 「雞尾酒治療法」，這種治療法能有效地抑制身體內的愛滋病病毒，作用是抑制病毒攻擊免疫系統，現時只要跟從醫生的指示，大部分愛滋病病毒感染者可以在服藥後3至6個月內成功控制體內病毒，把身體的愛滋病病毒抑制至不可檢測水平。「雞尾酒治療法」能成功抑制病毒從而避免病毒攻擊免疫系統。只要免疫能力良好，感染者便不會得到「機會性感染」。

愛滋病｜感染愛滋病3大成因

在透過血液感染的傳染病中，以愛滋病最為危險。據本港衞生署資料顯示，愛滋病是由於免疫系統因受到愛滋病毒感染後，而逐漸衰弱所引發出的多種疾病。成因包括：

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愛滋病病毒帶菌者可能毫無病徵，外表與常人無異。患者感染愛滋病病毒後，潛伏期可達10至15年。經過長時間後，患者的免疫系統會受到嚴重的破壞，逐漸失去抵抗嚴重疾病的能力。病者會患上較罕見的肺炎及皮膚癌等「機會性感染」，最終會導致患者死亡。

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