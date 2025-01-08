力拼追夢 成就解鎖 ︰ 教育及職業博覽2025一月中隆重開幕

雲集逾820參展機構 提供超過4000個就業機會 一站式升學及就業資訊一覽無遺

雲集21個國家及地區、逾820家公私營機構，為入場人士升學、進修及就業資訊

現場將提供超過4000個就業機會，部分僱主更設即場面試

特設免費CV診所、履歷照片拍攝及AI工作配對服務

超過100場星級嘉賓分享及精彩活動涵蓋「藝術與體育 」、「旅遊與款待」、「科技創新」及「大灣區升學就業機會」四大主題

歡迎公眾人士免費入場

由香港貿易發展局 （香港貿發局）主辦的第34屆教育及職業博覽，將以「力拼追夢 成就解鎖」為主題，於1月16至19日（星期四至日）假香港會議展覽中心舉行。今屆博覽雲集21個國家及地區、逾820家教育機構、專業學會及公私營機構等，為一眾學生及求職者提供一站式升學、進修和就業資訊，並提供超過4000個就業機會，部分僱主更設即場面試。此外，本年更増設多項免費服務，包括CV診所、履歷照片拍攝及AI工作配對，助學生及求職者做好準備，迎接未來機遇。活動歡迎公眾人士免費入場。



特設「教育」及「職業」兩大專區 照顧不同升學進修及求職需要

教育專區設有四個展區，提供不同升學及進修途徑，讓有意追夢的年青人探索更多可能。

「本地教育」展區（Local Studies）

網羅多家大學及專上學院，包括職業訓練局、建造學院、演藝學院、香港藝術學院、東華學院、恒生大學、樹仁大學、及為應用科學大學的都會大學等。

「海外及中國內地升學」展區（Overseas & Mainland China Education）

由各國駐香港的領事館、官方認可機構、海外大學、海外升學中心和中國內地的教育機構組成，提供包括亞洲地區、法國、德國、美國及中國內地等國家和地區的升學諮詢服務。

「終身學習」展區（Lifelong Learning）

透過劇場遊戲探究人生道理，了解環保教育、再培訓和提升技能等多個範疇的在職進修課程，適合不同年齡的公眾人士。

「青年廣場」展區（Youth Zone）

由香港青年協會、香港青年交流促進聯會、香港遊樂場協會、菲臘牙科醫院等參展商，為年輕人提供生涯規劃和持續進修資訊，以及暑期工、實習、全職等各類多元化的工作機會。

職業專區亦設兩個不同展區，方便求職人士尋找就業資訊，預計將會帶來超過4000個就業機會。

「職業」展區（Careers）

匯集多個政府部門包括消防處、公務員事務局、 入境事務處、食物環境衞生署、機場管理局、醫院管理局、教育局等，以及社福機構、銀行、保險公司等不同行業，為大家介紹多元化的事業發展機遇。本年特設「航天角 」，由香港機場管理局、機場保安有限公司及香港國際航空學院組成，為有志投身航空業人士，提供相關就業資訊。

「招聘廣場」展區（Recruitment Square）

由多家求職平台，包括CTgoodJobs、JobsDB、OpenJobs、talent.gov.hk、TechJobAsia、 Recruit等，將於會場接受求職者應徵，部分更設即場面試。當中 JobsDB及TechJobAsia將分別為入場人士免費提供CV診所、履歷照片拍攝及AI工作配對服務，助學生及求職者裝備自己，迎接職場機遇。

四大主題日剖析各地區及行業發展前景

博覽設四大主題日，透過一系列講座，介紹就業趨勢和不同行業的發展，由不同屆別專家為入場人士透露行業前景及機遇。

「藝術與體育 」主題日（1月16日）

將分享現時本地演藝、文化及體育相關工作的發展趨勢及入行途徑。

「旅遊與款待」主題日（1月17日）

將介紹旅遊及酒店業相關的行業走勢及新興需求。

「科技創新」主題日（1月18日）

將分享創新科技及相關行業的市場現況和未來就業的發展。

「大灣區升學就業機會」主題日（1月19日）

將介紹現時大灣區人才發展環境及相關資助和就業計劃及大灣區升學資訊。

超過100場精彩活動專家名人分享精闢見解及心路歷程

博覽期間，大會將舉行超過100場精彩活動，為學生提供環球升學、可持續進修及生涯規劃資訊。同時亦為求職者提供投身不同專業、入職政府部門及開展工作假期等的策略和「貼士」。博覽亦有幸邀請到多位星級名人和業內人士，分享入行經驗、心路歷程和成功之道。

預先登記及出席以上星級分享環節人士，可獲精美禮品一份，數量有限，送完即止。

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教育及職業博覽 2025

日期：2025年1月16至19日（星期四至日）

地點：香港會議展覽中心 - 展覽廳1D-E

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