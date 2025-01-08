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六合彩1.28億頭獎︱網上瘋傳疑36歲水警中六合彩頭獎　$10電腦飛贏$6900萬即放假遊埠

社會

撰文： 王月明

發布時間： 57 分鐘前

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網上瘋傳疑36歲水警中六合彩頭獎。

【六合彩 /六合彩1.28億 / 六合彩頭獎 / 水警】獎金累積至1.28億元的史上最高彩金六合彩，在昨晚（1月7日）攪珠，結果頭獎2注中，即每10元一注派彩6923萬元。網傳其中一位得獎者為水警，但暫未證實是否屬實。

在今日（1月8日），網傳疑警隊內部瘋傳一名頭獎幸運兒得獎彩票截圖，據稱獲獎者是隸屬水警西分區的36歲隊員，為水警小艇隊「大偈」。

據指他在工餘時用電子戶口購買，而中獎彩票截圖在警隊內部瘋傳。從圖可見，該幸運兒用10元一注電腦飛中獎獲派69,234,020元，中獎後曾被提取20萬元。據報，他得獎後放假外遊，但暫時沒申請辭職。

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六合彩1.28億頭獎︱李明逵曾中六合彩

其實1995年，當時任灣仔警區指揮官的李明逵，辦公室於警察總部警政樓6樓的他當年也與同層同事夾買六合彩，預計每人一份，但其中一位女總督察最後不夾，同事問李明逵如何處理，他豪氣表示「買埋」。

結果中3800萬元頭獎，李明逵因夾兩注錢，分得近700萬元彩金，成一時佳話，更有消息指，當年中獎支票副本一度掛在該樓層的茶水房內。

此外，在2007年一名女警中頭獎，獲3700萬元。於2011年，一名駐守禮賓府的警員中六合彩頭獎，與數名幸運兒分約4500萬元，該警員獲逾1300萬元，有指他翌日即遞辭職信。

而在2018年2月，年初五六合彩新春金多寶被一注獨中頭獎$66,777,930，網傳該幸運兒是在水警基地職員餐廳當洗碗的女工。網上瘋傳該女子展示頭獎支票相，但該餐廳老闆澄清沒聘請此女工，而網傳職員資料屬假。

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