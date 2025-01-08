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結業潮｜屹立西環半世紀老式茶居「叁去壹」結業 　傳統手工點心成絕響網民揭死因

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【結業潮/西環老字號/叁去壹】新一年結業潮持續，當中不少懷舊酒家退場。位於西環的老式茶居「叁去壹點心粉麵飯」經營了近半世紀，易手下代後卻因遇上經濟不景，最終難逃結業。

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結業潮｜老街坊感不捨

「叁去壹點心粉麵飯」是位於西營盤小斜坡上，一間老派舊式茶居，憑藉傳統手工點心，吸引不少晨運客和旅客光顧。在這條薄扶林道上，這個位置相對冷清，附近的店舖或已開門或人去樓空。近日，有網民於討論區發文指屹立逾47年的老字號結業，招牌更被貼上了「旺舖出租」的告示，讓不少網民感到唏噓。

結業潮｜遇上經濟不景 難逃結業潮

叁去壹自1978年起開業，原本是由三人合夥開業，後來其中一人不想合資但以打工身份繼續留下來做，所以就叫「叁去壹」。5年前，叁去壹面對租約期滿的危機，幾位合夥人決定退休，王老闆亦年紀老邁萌生退意，但茶客們希望叁去壹可以留下，於是兒子與朋友加入，才續租發展第三代叁去壹。可惜年輕一輩接手後遇上經濟不景，終究無法繼續營運。

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結業潮｜網民建議留下招牌 保存香港回憶

網民對此表示惋惜，並提議保留店舖招牌以保存老香港的回憶。亦有網民指︰「不過佢做唔住唔係因為生意唔好，反而係生意OK，只係太辛苦先頂咗俾人，佢個仔都好叻了，好辛苦真係」、「阿仔話每日3:00am開始製作，太辛苦」、「我都識得有啲潮州打冷老闆，去到第二代都係做唔掂，守業係好難」、「飲食業真係太困身」。

結業潮｜日做十多小時 年輕一代嫌辛苦

叁去壹每日清晨5時便開門營業，售賣各式新鮮即製的傳統手工點心，除蝦餃、燒賣外，雞扎也很受茶客歡迎，全部都是手工製作，即叫即整。至於店舖裝修停留在六、七十年代，一舖兩層，上層是工場，下層是舖面。

店門掛上手寫書法大字招牌，成為「打卡」熱點。隨著時代變遷，手工製作點心已經賣少見少，加上做點心要早起，日做十多小時，令不少年輕一代都對做點心這門手藝卻步，傳統點心店則買少見少。

資料來源：Facebook「全港店舖執笠結業消息 關注組」、「西環變幻時

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