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精華液推薦︱《LDK》推薦7款去角質精華液　溫和潔淨毛孔强效保濕不乾燥

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

《LDK》推薦7款去角質精華液　溫和潔淨毛孔强效保濕不乾燥

【去角質／精華液／保濕精華／煥膚／水楊酸】想要有靚靚皮膚記得要定期去角質！日本家品雜誌《LDK the Beauty》針對市面上知名及平價護膚品牌的去角質精華液產品進行了比較測試，並選出7款最好的產品進行排名，推薦給大家。

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《LDK》表示，角質皮膚（死皮細胞）可以作為抵禦細菌等外部損傷的屏障。尤其手肘和腳跟容易受到物理刺激，因此死皮往往會比較厚。但是，如果堆積的死皮細胞不及時處理，會變得更厚並導致皮脂積聚在毛孔中。如果是面部皮膚，將會使毛孔越來越粗大，造成問題膚質。

而臉部去角質護理產品在市面上有多種類型，例如軟化角質的去角質凝膠，或提供去角質護理和保濕功能的精華液，及觸感較為粗糙的磨砂膏等，使用後可令皮膚即時變得光滑。如果想將去角質納入日常護理習慣，建議可以選擇溫和的去角質精華液。

選購準則

1. 檢查成分和使用說明

《LDK》指出，去角質精華液的刺激程度，會根據其在皮膚上停留的時間而改變。不沖洗掉的精華液會對皮膚造成更大的負擔，因此建議購買前先檢查產品成分和用法。

2. 根據皮膚問題進行選擇

去角質精華液成分有多種類型，例如水楊酸（BHA）最適合解決毛孔問題和痤瘡；乙醇酸（AHA）和乳酸最適合改善皮膚透亮程度。如果擔心去角質成分對皮膚有太大負擔，可以選擇乳酸或多羥基酸（PHA）等溫和成分。

7款去角質精華液推薦排名

鑒於不少人對去角質護有負面認知，認為會刺激皮膚、使皮膚乾燥。不過，如果選擇了適合自己的成分正確護理皮膚，就會感受到皮膚得到更進一步改善！因此，《LDK》收集了市面上熱門去角質精華液，並與專業人士合作進行了比較測試，測試項目包括：

  • 保濕力：測量將產品塗抹到皮膚上之前、和塗抹產品一定時間後的皮膚水分含量及計算了含水增加量。
  • 成分：專家分析產品所有成分，根據其對皮膚的影響進行分級。
  • 使用感：檢查產品與皮膚的貼合程度。

最後選出7款最佳產品進行排名。不知道自己最適合哪種去角質精華液的人，可以參考推薦名單（排名由低至高）：

點擊圖片放大
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同場加映：《LDK》9款保濕精華

（排名由低至高）

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同場加映：消委會17款維他命C精華測試

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