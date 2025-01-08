  • 19°C
香港時間：202518日 (三) 16:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃牛黨｜近兩年多無人因炒黃牛被定罪　羅淑佩回覆議員質詢咁解釋

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

近兩年多無人因炒黃牛被定罪，羅淑佩回應：「康文署無接獲舉報。」

【黃牛黨 / 羅淑佩 / 康文署】演唱會門票「炒黃牛」活動猖獗多年，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（1月8日）回覆議員引述相關部門紀錄表示，由2022年至2024年第二季，兩年多也沒有人因觸犯規管賣「黃牛」的《公眾娛樂場所條例》第6條而被定罪；康文署同期沒有接獲相關舉報；警方則沒有備存有關在公眾娛樂場所炒賣黃牛門票的舉報數字。

現時本港針對規管「炒黃牛」行為的《公眾娛樂場所條例》（第172章）第6條，只限於須領牌的公眾娛樂場所，一經定罪可處罰款2,000元，但有不少大型演唱會及體育活動舉行的紅館、伊利沙伯體育館及香港大球場等康文署場地，所舉辦的表演活動則不在規管之列。

演唱會經濟｜業界推演唱會相關消費優惠　羅淑佩：逾150萬旅客為港帶來37億消費收益

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今引述相關部門紀錄，表示兩年內沒有人因觸犯《公眾娛樂場所條例》第 6條而被定罪。（彭大偉 攝）

黃牛黨｜康文署加派職員巡查

羅淑佩今以書面回覆議員質詢指，政府一直關注門票炒賣甚至假票問題，並研究透過立法及刑事化的方式處理康文署表演場地的門票炒賣，及就此與持份者溝通。康文署會加派職員巡查轄下表演場地，如發現有人將所購得的門票在場地管轄範圍內交易及轉售等，工作人員會即時制止及要求有關人士離開，有需要時知會警方協助處理。

對於實施實名制購票制度，羅淑佩今在立法會回應議員口頭質詢時補充指，由於不少主辦單位擔心檢票手續麻煩、影響內部認購門票出售等，局方需尊重商業運作，會以審慎的態度考慮立法方案，繼續密切留意康文署場地活動的門票銷售情況，打擊非法炒賣門票活動。

羅淑佩表示，購買或取得未經授權的門票涉及風險，並助長門票炒賣，呼籲市民應循正式售票途徑購票，以免招受損失。

現時，康文署透過採取不同行政措施，務求在其場地舉行並使用轄下的城市售票網售賣的節目門票，按正式途徑有秩序及公平出售。

城市售票網在處理大型及受歡迎節目的售票安排時，會與主辦機構商議方案，包括以實名制方式發售門票；只設網上、流動應用程式及電話訂購，以杜絕現場排隊輪候可能產生的秩序管理、公眾安全、黃牛排隊黨等問題；在門票開售首天設定每人每次的購票限額、限制使用同一信用卡可購買的門票數目；增加售票資料透明度；實施延後取票安排等。

啟德郵輪碼頭｜羅淑佩：去年郵輪停泊回復率已達2019年7成　擬要求營運商承諾郵輪停泊達一定日數

訪港旅客｜羅淑佩：去年全年訪港旅客近4500萬人次　按年升31%

啟德體育園｜羅淑佩指啟德體藝館首舉行演唱會有改善空間　音響可調校更好

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

澳門自詡「演唱會之都」　香港如何應戰？
今日 12:00
澳門自詡「演唱會之都」　香港如何應戰？
前廳交流會｜第17次交流會討論旅遊熱點、銀髮經濟　政務司副司長卓永興帶隊
16:02 2025/01/07
前廳交流會｜第17次交流會討論旅遊熱點、銀髮經濟　政務司副司長卓永興帶隊
【打擊黃牛】韓團MAMAMOO明年1月香港開騷　主辦單位取消269張疑涉黃牛門票
23:08 2022/12/08
【打擊黃牛】韓團MAMAMOO明年1月香港開騷　主辦單位取消269張疑涉黃牛門票

你可能感興趣

澳門自詡「演唱會之都」　香港如何應戰？
今日 12:00
澳門自詡「演唱會之都」　香港如何應戰？
前廳交流會｜第17次交流會討論旅遊熱點、銀髮經濟　政務司副司長卓永興帶隊
16:02 2025/01/07
前廳交流會｜第17次交流會討論旅遊熱點、銀髮經濟　政務司副司長卓永興帶隊
【打擊黃牛】韓團MAMAMOO明年1月香港開騷　主辦單位取消269張疑涉黃牛門票
23:08 2022/12/08
【打擊黃牛】韓團MAMAMOO明年1月香港開騷　主辦單位取消269張疑涉黃牛門票
羅淑佩 文化體育及旅遊局 演唱會 康文署 文娛藝術 表演 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間12:05）
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
愛回家演員薪酬︱網上驚傳《開心速遞》演員薪酬　TVB發聲明澄清：保留追究法律責任權利
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃