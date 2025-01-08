黃牛黨｜近兩年多無人因炒黃牛被定罪　羅淑佩回覆議員質詢咁解釋

▲ 近兩年多無人因炒黃牛被定罪，羅淑佩回應：「康文署無接獲舉報。」

【黃牛黨 / 羅淑佩 / 康文署】演唱會門票「炒黃牛」活動猖獗多年，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（1月8日）回覆議員引述相關部門紀錄表示，由2022年至2024年第二季，兩年多也沒有人因觸犯規管賣「黃牛」的《公眾娛樂場所條例》第6條而被定罪；康文署同期沒有接獲相關舉報；警方則沒有備存有關在公眾娛樂場所炒賣黃牛門票的舉報數字。

現時本港針對規管「炒黃牛」行為的《公眾娛樂場所條例》（第172章）第6條，只限於須領牌的公眾娛樂場所，一經定罪可處罰款2,000元，但有不少大型演唱會及體育活動舉行的紅館、伊利沙伯體育館及香港大球場等康文署場地，所舉辦的表演活動則不在規管之列。

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▲ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩今引述相關部門紀錄，表示兩年內沒有人因觸犯《公眾娛樂場所條例》第 6條而被定罪。（彭大偉 攝）

黃牛黨｜康文署加派職員巡查

羅淑佩今以書面回覆議員質詢指，政府一直關注門票炒賣甚至假票問題，並研究透過立法及刑事化的方式處理康文署表演場地的門票炒賣，及就此與持份者溝通。康文署會加派職員巡查轄下表演場地，如發現有人將所購得的門票在場地管轄範圍內交易及轉售等，工作人員會即時制止及要求有關人士離開，有需要時知會警方協助處理。

對於實施實名制購票制度，羅淑佩今在立法會回應議員口頭質詢時補充指，由於不少主辦單位擔心檢票手續麻煩、影響內部認購門票出售等，局方需尊重商業運作，會以審慎的態度考慮立法方案，繼續密切留意康文署場地活動的門票銷售情況，打擊非法炒賣門票活動。

羅淑佩表示，購買或取得未經授權的門票涉及風險，並助長門票炒賣，呼籲市民應循正式售票途徑購票，以免招受損失。

現時，康文署透過採取不同行政措施，務求在其場地舉行並使用轄下的城市售票網售賣的節目門票，按正式途徑有秩序及公平出售。

城市售票網在處理大型及受歡迎節目的售票安排時，會與主辦機構商議方案，包括以實名制方式發售門票；只設網上、流動應用程式及電話訂購，以杜絕現場排隊輪候可能產生的秩序管理、公眾安全、黃牛排隊黨等問題；在門票開售首天設定每人每次的購票限額、限制使用同一信用卡可購買的門票數目；增加售票資料透明度；實施延後取票安排等。

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