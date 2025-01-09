中年人注意｜睡夢中1舉動竟是重病先兆　醫生：恐釀失智失能

▲ 有醫生指出，睡夢中的1種舉動實際上屬於重病前兆。

【發夢／睡眠行為障礙／失智】一名中年男子在睡夢中唸唸有詞、拳打腳踢，甚至意外傷及妻子，有醫生就指出這種行為屬於重病前兆，並不能單純視作為「說夢話」，應盡早求醫進行治療。

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台灣精神科醫生陳炯鳴在節目《醫師好辣》中分享個案，表示該名男子在妻子陪同下求診，後者進入診間的時候戴著一副太陽眼鏡，拿下來之後驚見雙眼受傷瘀青。妻子稱，丈夫在睡夢中拳打腳踢，結果意外傷及她，而且對方在夢中還會唸唸有詞，並伴隨激烈的肢體行為，彷彿在跟空氣打架。

中年人注意｜「快速眼動睡眠行為障礙」恐釀失智

對此陳炯鳴就指出，上述行為屬於「快速動眼睡眠行為障礙」，其特徵為與夢境相關的肌肉張力失常行為，例如揮拳踢腳，且有可能出現情緒激動的夢話。他解釋，正常人做夢的時候即使在夢境中跑跳碰，但身體實際上仍會維持在床上不動；這是因為經歷快速動眼期時，腦幹的神經迴路會抑制運動神經的活性，亦即無肌肉張力，以避免人在神智非全然清醒的情況下，作出自殘行為。

他提醒，這類行為通常是柏金遜症、路易氏體失智症等神經退化疾病的前兆，因此不能將「快速動眼睡眠行為障礙」視為單純的說夢話；若及早就醫，可提早診斷出問題並進行適切治療。

根據香港中文大學醫學院資料，「快速眼動睡眠行為障礙」俗稱「發夢期夢遊」，是一種睡眠疾病。患者由於在快速眼動睡眠期（發夢期）時缺乏肌張力抑制，作出與夢境一致的暴力行為，如拳打腳踢、翻滾喊叫等，並會引致損傷。

中大醫學院精神科學系曾內科及藥物治療學系曾聯同四川大學、香港大學心理學系，以及加拿大麥基爾大學進行全球首個「快速眼動睡眠行為障礙」家庭研究，調查睡眠行為障礙的家族遺傳傾向及聚集性，以及對腦神經退化的影響。研究共招募了102位患有「快速眼動睡眠行為障礙」的病人和89位健康人士，與791位他們的直系親屬，包括父母、兄弟姐妹和子女。

研究結果顯示，「快速眼動睡眠行為障礙」病人的直系親屬患上「快速眼動睡眠行為障礙」、柏金遜病及認知障礙症的風險是對照組直系親屬的3至6倍。研究亦同時發現，此類病人的直系親屬即使未被確診患病，也較多出現早期腦退化特徵，如便秘（每周少於兩次大便）和輕微運動失調等。

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認知障礙症｜4句話恐是患病先兆

北大第一醫院神經內科主任醫生孫永安和中南大學湘雅醫院神經內科主任醫生郭紀鋒，就阿茲海默症接受《生命時報》訪問，指出阿茲海默症患者最典型表現是健忘、短期記憶力衰退，尤其是對近期發生過的事情印象模糊，反而對陳年舊事的記憶深刻且清晰。郭紀鋒醫生指出，有癡呆傾向的人常會說以下4句話：

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認知障礙症先兆｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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腦退化｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下8種食物：

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資料來源：《醫師好辣》、香港中文大學醫學院

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