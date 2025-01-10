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健脾祛濕攻略｜註冊中醫拆解坊間產品成分 慎防龜板茯苓反傷身

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發布時間： 15 小時前

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香港長期濕度高，且香港都市人有不少不良生活習慣，外濕內濕皆有。註冊中醫師何慧欣指出，香港人無論春夏秋冬、一年四季都要袪濕。坊間祛濕產品繁多，到底點揀好？龜板茯苓係未適合所有體質？石斛又真係有袪濕功效？中醫師提醒留意產品成分，選錯產品不但無效，更可能適得其反。

何慧欣註冊中醫師

四季濕重成因大解析

香港位於南方且靠近海，四季都會有濕氣的存在。不僅在春夏需要祛濕，甚至秋冬也應該對濕邪有所防範。雖說冬季濕度相對低一點，但港人愛吃重口味食物，喜歡搭配凍飲，加上熬夜、缺乏運動這些習慣容易傷脾氣，使脾胃容易虛弱。中醫學認為，「濕邪」可分為外濕和內濕兩種。外濕主要來自環境因素，如潮濕天氣、淋雨或久居濕地；內濕則多因脾虛引起，尤其常見於愛吃生冷、油膩或經常飲凍飲或飲酒或睡眠不足和少運動的人士。

何醫師解釋，脾胃虛弱的人消化能力較差，加上運化功能減弱，容易導致體內水分積聚，容易聚濕成痰，化為水濕，甚至痰飲。若再加上不當的飲食習慣，更會造成惡性循環，讓濕邪愈積愈多。

港人愛吃重口味食物，還喜歡搭配凍飲，此飲食習慣容易加重脾胃負擔，久而久之會做使體內「濕邪」過多。

濕重後果嚴重 誘發多種意想不到的健康問題

濕邪積聚會引發多種健康問題：頭暈目眩、四肢浮腫、食慾不振、舌頭腫大厚白、大便黏滯難解、濕敏等症狀；女性可能會有白帶異常的問題；甚至關節會感到疼痛腫脹，遇上陰雨天氣，這些症狀往往加劇。因此，健脾祛濕對健康至關重要。 

濕邪積聚最明顯的健康問題可說是身體浮腫、頭暈目眩、食慾不振等。

揀袪濕產品要留意體質 誤用三種成分隨時有反效果

何醫師特別提醒要留意自身體質去選擇祛濕產品；濕熱體質多面油容易爆瘡、舌偏紅、大便偏軟；寒濕體質舌苔色白膩、手腳長期冰冷，大便稀爛如水；還有上熱下寒體質，混合性地上身有面紅口臭、下肢發冷腹痛等問題。

加上以下某種成分並沒有袪濕功效，避開袪濕常見謬誤，切忌誤食三大成分，可能會有反效果：

何醫師指出女士體質本為陰性，子宮是女性最怕寒濕的器官，要小心一切寒涼食物！進食太多寒涼食物會減弱脾胃功能、體內濕毒累積，血液循環差，小腹會長出脂肪回暖子宮，所以形成「中央肥胖」；同時人體水液代謝不良，四肢面部容易浮腫，所以服用寒涼成分例如龜板和茯苓只會得不償失。

維特健靈「袪濕輕」— 健脾祛濕 性質溫和 所有體質適用！

●   黃芪：補氣健脾、促進排水
●   薏仁：健脾利水、調和脾胃的薏仁
●   靈芝：滋補安神、增強免疫的靈芝
●   不含動物成分、無西藥副作用

維特健靈「袪濕輕」結合傳統古方及現代科研，打造適合現代人體質的「健脾袪濕強效配方」，正好集合以上袪濕成分，包括黃芪、薏仁，此外特別加入珍貴靈芝成分，令處方更平和，增強益氣效果，絕對適合大部分人士服用。

維特健靈「袪濕輕」一直人氣高企，剛推出市場已經創下每小時賣出超過1000盒的佳績*，更獲百人實證**，功效顯著。
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維特健靈「袪濕輕」特有「健脾袪濕強效配方」、不含動物成分，濕熱、寒濕體質都適用。

額外祛濕小貼士  由日常習慣入手

何醫師強調，祛濕不能單靠藥物，日常生活習慣的調整同樣重要：

首先，建議多做日光浴，讓陽光溫暖身體，這樣可以增加陽氣、固扶脾陽，幫助體內水濕運化。

多做日光浴，以陽光溫暖身體，趕走體內濕氣。

其次，可以使用艾薑泡腳，每天進行15至20分鐘，水溫維持在45度，確保浸過三陰交位置，能有效祛除體內濕氣，但要記得泡後立即擦乾。

以艾薑泡腳浸過三陰交，效祛除體內濕氣。

運動方面，建議選擇輕微發汗的活動，如慢跑、瑜伽、太極或行山，既能排走濕氣，又能增強體質。

若想快速去除濕氣，可以考慮使用吸濕腳貼，如日本和田保健貼，當中竹酢保健貼適合日常排濕消腫；而唐辛子保健貼添加辣椒精華，特強袪濕、極快趕走濕腫、痠痛問題，超過9成用家認同有效改善腳腫痠痛！

日本製造的和田保健貼，有幫排走體內濕氣。

超過9成用家認同有效改善腳腫痠痛。

若想快速袪濕，可考慮使用日本和田保健貼，有效袪濕去腳腫！

要徹底改善濕氣問題，關鍵在於選對產品之餘，更要建立健康的生活習慣，避免過食生冷油膩，保持環境乾爽，配合適當的脾胃調理，方能標本兼治，提升身體抗濕能力，維持長久健康。

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