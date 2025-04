專家教分辨氣管敏感同哮喘    及早治療有助兒童哮喘「斷尾」

哮喘是兒童中最常見的慢性疾病之一,患者普遍出現氣促、喘氣、咳嗽等症狀,令家長聞之色變1。對於家長而言,發病原因、治療方法及能否根治等,都是他們最關心的問題。這次邀請到兒科專科醫生余慧鈴詳細解答這些疑問,並分享預防發作的生活要訣。她強調,及早接受適當治療,能更有效控制病情,提高「斷尾」機會2,3。

許多人對氣管敏感和哮喘產生混淆,甚至誤以為兩者相同。余醫生解釋,氣管敏感只是一個廣泛術語,通常在天氣變化或劇烈運動時引起氣管收縮,出現咳嗽、多痰或氣促等敏感反應。哮喘則是氣管敏感疾病的一種,當兒童反覆或持續地出現氣管敏感時,便可能發展成哮喘4。因此,氣管敏感未必代表患上哮喘,但哮喘患者必然有氣管敏感症狀。



呼吸困難有hehe聲要注意



余醫生說:「本港大約每十名14歲或以下小孩中便有一位患有哮喘。哮喘的典型症狀包括持續咳嗽、氣促、胸悶及呼吸時發出「hehe」聲的喘鳴等,咳嗽情況多在夜晩發生,以乾咳為主。這些症狀源於支氣管受到一些致敏原刺激,令氣管壁周圍的肌肉收緊、發炎、紅腫,亦有機會積聚濃痰而誘發哮喘1,5,6。

環境、生活習慣及遺傳是誘發哮喘的主要成因1,7,8。「若父母患有哮喘或其他過敏性疾病,如過敏性鼻炎、濕疹等,子女較易患上哮喘 。」至於環境因素方面,天氣驟變易誘發哮喘,而塵埃、塵蟎、動物毛髮、花粉等環境致敏源,或是污濁的空氣也會影響兒童的氣管健康。此外,家人有吸煙習慣,以及兒童肥胖,都容易誘發哮喘1,6,7。

▲ 小孩若患上哮喘,余慧鈴醫生指家長們無需太擔心,現時有藥物可以控制及緩緩病情。

配合口服藥效果更佳 過敏性鼻炎都適用



哮喘雖然常見,但可跟從醫生處方用藥物控制及紓緩病情。治療哮喘一般分為噴劑及口服藥兩大類1。噴劑有兩種,一是氣管擴張劑,能即時舒緩收緊的氣管 ;第二種噴劑是吸入性類固醇,用以鎮靜氣管,減低氣管敏感或腫脹機會,可預防及減輕患者病發時的症狀,屬於長期服用藥物。「若家長憂慮類固醇帶來的副作用,可配合口服藥一起使用,以減低類固醇吸入劑的劑量11,12。」

口服的Leukotriene Modifier(白三烯調節劑)能舒緩氣管發炎,減輕哮喘徵狀並預防病發11。若小孩抗拒使用噴劑,口服咀嚼碇的白三烯受體阻斷劑較易於服用,味道帶有甜味,小孩會較易接受。余醫生表示,對於病情較輕微的小孩,一般會先處方為期7至10日的療程,每晚使用一次噴劑,如果類固醇吸入劑不能完全控制病情,則會處方口服藥配合使用以控制病情12,13,14。」 余醫生補充,Leukotriene Modifier(白三烯調節劑)除了治療哮喘,亦適用於治療過敏性鼻炎和運動引起的氣管收窄13。



衣服有煙味可能誘發哮喘



余醫生強調,越早正現、及早治療,嚴格遵守醫囑服用藥物,配合適量運動及健康飲食,便大有機會「斷尾」,她說:「只要控制好病情,大約有6成的小孩在成年後沒有哮喘發作3。」

在日常生活中,可採取一些預防措施,余醫生建議家長每星期使用60度熱水清洗牀單及被鋪一次,毛公仔用透明膠袋包裹,家裡不要放置地毯,以減少環境中的致敏源。「父母要戒煙,因為即使只是二手煙,或在衣服殘留有煙味,也可能令小孩的氣管收窄。」保持家居環境的清潔也很重要,假如居所附近正進行建築工程,則可用空氣清新機淨化空氣6,15 ,16。

▲ 日常保持適量的運動,如游泳能強化肺功能,強健體魄,減少患病機會。

很多家長擔心運動會引發哮喘,余醫生指出,患有哮喘的兒童更需要保持適量運動,保持健康身體17,「小孩可先進行不太劇烈的運動如慢跑及游泳,當身體適應到不再氣喘,其後才慢慢加強運動強度,亦可在運動前使用氣管擴張劑,便可避免氣管收窄的情況。」至於飲食方面,余醫生表示家長不必特別要小孩「戒口」,但應避免食用生冷的食物,以防突然的溫度轉變導致哮喘發作18。

此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。

(資料由余慧鈴醫生提供)

HK-SNG-110020 Dec/2024

參考資料