專家教分辨氣管敏感同哮喘 及早治療有助兒童哮喘「斷尾」
發布時間： 2025/01/13 00:00
哮喘是兒童中最常見的慢性疾病之一，患者普遍出現氣促、喘氣、咳嗽等症狀，令家長聞之色變1。對於家長而言，發病原因、治療方法及能否根治等，都是他們最關心的問題。這次邀請到兒科專科醫生余慧鈴詳細解答這些疑問，並分享預防發作的生活要訣。她強調，及早接受適當治療，能更有效控制病情，提高「斷尾」機會2,3。
許多人對氣管敏感和哮喘產生混淆，甚至誤以為兩者相同。余醫生解釋，氣管敏感只是一個廣泛術語，通常在天氣變化或劇烈運動時引起氣管收縮，出現咳嗽、多痰或氣促等敏感反應。哮喘則是氣管敏感疾病的一種，當兒童反覆或持續地出現氣管敏感時，便可能發展成哮喘4。因此，氣管敏感未必代表患上哮喘，但哮喘患者必然有氣管敏感症狀。
呼吸困難有hehe聲要注意
余醫生說：「本港大約每十名14歲或以下小孩中便有一位患有哮喘。哮喘的典型症狀包括持續咳嗽、氣促、胸悶及呼吸時發出「hehe」聲的喘鳴等，咳嗽情況多在夜晩發生，以乾咳為主。這些症狀源於支氣管受到一些致敏原刺激，令氣管壁周圍的肌肉收緊、發炎、紅腫，亦有機會積聚濃痰而誘發哮喘1,5,6。
環境、生活習慣及遺傳是誘發哮喘的主要成因1,7,8。「若父母患有哮喘或其他過敏性疾病，如過敏性鼻炎、濕疹等，子女較易患上哮喘 。」至於環境因素方面，天氣驟變易誘發哮喘，而塵埃、塵蟎、動物毛髮、花粉等環境致敏源，或是污濁的空氣也會影響兒童的氣管健康。此外，家人有吸煙習慣，以及兒童肥胖，都容易誘發哮喘1,6,7。
配合口服藥效果更佳 過敏性鼻炎都適用
哮喘雖然常見，但可跟從醫生處方用藥物控制及紓緩病情。治療哮喘一般分為噴劑及口服藥兩大類1。噴劑有兩種，一是氣管擴張劑，能即時舒緩收緊的氣管 ；第二種噴劑是吸入性類固醇，用以鎮靜氣管，減低氣管敏感或腫脹機會，可預防及減輕患者病發時的症狀，屬於長期服用藥物。「若家長憂慮類固醇帶來的副作用，可配合口服藥一起使用，以減低類固醇吸入劑的劑量11,12。」
口服的Leukotriene Modifier（白三烯調節劑）能舒緩氣管發炎，減輕哮喘徵狀並預防病發11。若小孩抗拒使用噴劑，口服咀嚼碇的白三烯受體阻斷劑較易於服用，味道帶有甜味，小孩會較易接受。余醫生表示，對於病情較輕微的小孩，一般會先處方為期7至10日的療程，每晚使用一次噴劑，如果類固醇吸入劑不能完全控制病情，則會處方口服藥配合使用以控制病情12,13,14。」 余醫生補充，Leukotriene Modifier（白三烯調節劑）除了治療哮喘，亦適用於治療過敏性鼻炎和運動引起的氣管收窄13。
衣服有煙味可能誘發哮喘
余醫生強調，越早正現、及早治療，嚴格遵守醫囑服用藥物，配合適量運動及健康飲食，便大有機會「斷尾」，她說：「只要控制好病情，大約有6成的小孩在成年後沒有哮喘發作3。」
在日常生活中，可採取一些預防措施，余醫生建議家長每星期使用60度熱水清洗牀單及被鋪一次，毛公仔用透明膠袋包裹，家裡不要放置地毯，以減少環境中的致敏源。「父母要戒煙，因為即使只是二手煙，或在衣服殘留有煙味，也可能令小孩的氣管收窄。」保持家居環境的清潔也很重要，假如居所附近正進行建築工程，則可用空氣清新機淨化空氣6,15 ,16。
很多家長擔心運動會引發哮喘，余醫生指出，患有哮喘的兒童更需要保持適量運動，保持健康身體17，「小孩可先進行不太劇烈的運動如慢跑及游泳，當身體適應到不再氣喘，其後才慢慢加強運動強度，亦可在運動前使用氣管擴張劑，便可避免氣管收窄的情況。」至於飲食方面，余醫生表示家長不必特別要小孩「戒口」，但應避免食用生冷的食物，以防突然的溫度轉變導致哮喘發作18。
此資訊僅供一般教育和參考用途。請務必諮詢您的醫療專業人員以獲取醫療建議。
（資料由余慧鈴醫生提供）
HK-SNG-110020 Dec/2024
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