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長洲太平清醮｜5月5日晚上搶包山　2月17日起SmartPLAY報名

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發布時間： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

（資料相片）

一年一度的長洲「包山嘉年華」即將展開，「搶包山比賽」將於5月5日晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行決賽，18歲或以上、健康及體能良好人士可於2月17至28日報名參加，名額200人。除了「搶包山比賽」外，今年的「包山嘉年華」有一連串活動，包括學童繪畫比賽及「攀爬嘉年華」等。

要參加「搶包山決賽」須經過多個關卡，「搶包山比賽」分為訓練、選拔賽及決賽三個階段，所有參賽者須完成4月6日的攀包山架及防墮安全訓練，方可參加4月13日舉行的選拔賽。其後，「搶包山選拔賽」分初賽和複賽，最終12名成績最佳的選手將可參加「搶包山決賽」。

「搶包山比賽」將於5月5日晚上舉行。（資料圖片）

三屆冠軍可得「王中王」「后中后」寶座

決賽分成男、女子組同時作賽，得分最高的男女健兒將獲勝，在指定時間內取得最多個平安包的參賽者將可奪得「代代平安獎」。而累積取得三屆比賽冠軍的男女健兒將成為搶包山比賽的「王中王」或「后中后」寶座的得主。

有興趣參賽的市民必須先登記成為SmartPLAY用戶，並在完成認證後，於2月17至28日期間透過SmartPLAY系統的網頁、流動應用程式（My SmartPLAY App）或智能自助服務站遞交電子抽籤申請。在長洲居住、就業或就讀人士，可享有優先抽籤權報名參加比賽。

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