斷食風險｜研究指168斷食法增心血管病死亡率91%　醫生揭真相：健康斷食靠2關鍵

【168斷食法／間歇性斷食／心血管疾病】很多人以為斷食對健康百利而無一害，但早前美國心臟學會發表一項研究報告推翻此說法，指出間歇性斷食會增加心血管疾病死亡率高達91%，嚇窒不少斷食人士。有台灣醫生對於研究結果有保留，指出2大漏洞釋疑，並建議2招健康地進行斷食。

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斷食風險｜美國心臟學會研究：斷食增加91％心血管疾病死亡率

台灣急診科醫生張適恆在其YouTube頻道拍片，分享關於美國心臟學會發表的一項研究報告，指出採用「168斷食法」的人士，相較使用常規及非間歇性飲食的人士，其心血管疾病死亡風險會 增加91% 。研究亦發現，對於心血管病患者而言，每天在8到10個小時內進食，心臟病或中風死亡風險會增加66%；而對於癌症患者來說，每天進食時間超過16個小時，死亡風險則較低。

漏洞1：數據代表性不足

張適恆對此研究結果有保留，他指出研究收集數據的方式有漏洞，研究人員僅以2天的飲食時間概括測試者的飲食習慣，有點以偏概全，數據代表性不足。他解釋，人每天的進食時間可以有很大差異，加上以問卷形式收集數據，當中有可能存在誤差。

漏洞2：干擾因素

另外，針對採取「168斷食法」人士的動機，張適恆指，有可能是這群人本身有身體的毛病需要斷食，故此造成他們死亡存在很多干擾因素，未必完全是由斷食引起，而是自身疾病或身體狀況所致。若單憑片面的數據和比對過往死亡資料，而斷定斷食法會危害健康，結論不太成立。他再引述研究中的對比小組，當中對比本身患有心血管疾病或癌症的人，其死亡率分別高達107%和304%，死因是否完全是因為斷食仍有待商榷。

斷食風險｜2大關鍵條件健康斷食

張適恆另外引述另一篇刊登在《eClinical Medine》的研究報告指出，間歇性斷食能夠為肥胖人士帶來健康裨益，如降低脂肪量、降低胰島素抵抗，以及壞膽固醇，甚至減少腰圍，增加肌肉量等，變相改善心血管健康。綜合所有研究報告和數據，他建議遵從斷食法時，除了要 衡量自身的身體狀況 ，亦要 注意攝取食物的營養價值 ，盡量在進食時間內攝取足夠營養素，方可健康且安全地進行間歇性斷食。

正確斷食｜8小時進食時間建議

台灣減重醫師蕭捷健在其YouTube頻道中拍片分享指，不少人實行「168斷食法」為了減肥，但當中操作稍有誤差，效果可能事倍功半。蕭捷健建議，實行斷食法的最佳開始時間為「中午前」，而在睡前2小時，就要停止進食晚餐，讓身體的荷爾蒙分泌能夠正常運作，幫助調節飢餓、代謝和能量使用，達到減重減肥效果。8小時的進食時間可以安排如下：

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蕭捷健補充，如果是需要捱夜工作、輪班值間或習慣晚睡的人，同樣必須要吃早餐，並避免睡前2小時進食，讓身體可以有效發揮「168斷食法」的效果。

斷食風險｜3類人士不宜用斷食法減肥

「16/8斷食法」即是限制一日24小時內8小時進食，其餘16小時空腹，停止進食任何食物，除了水份和一些維他命。本港註冊營養師李棋華Rosanne Lee曾表示，這種方法對於不吃早餐的人較易實行，但習慣食早餐的人，假如7點食早餐，最後一餐就要在5點完成，執行上比較困難。而且比較難捱肚餓，有機會維持一段短時間後食得更多，很難維持長時間。

Rosanne引述有研究曾指出，短期斷食會有好處，包括增加細胞修復、改善血糖以及消脂減肥。但她就提醒，有3類人士不宜採用斷食法：

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斷食減肥成果顯著，但要持續而不反彈，卻有兩件事需特別關注。放射科專科岑承輝醫生提醒，如成功減重後，可改為晚上輕食；另一樣要注意的是，減磅後肌肉也會有所流失，所以需要做負重運動，以保持線條健美。

同場加映：16/8斷食 vs 生酮飲食 vs 素食減肥













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