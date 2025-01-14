外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾　濫用聯絡信息約受害人「見面」

▲ 港女點外賣遭男車手電話騷擾，濫用聯絡信息約受害人「見面」。

用外賣平台叫餐竟被騷擾？有港女在Threads發文，至日前她像往常一樣使用App叫外賣，開門向外賣員取餐時，被上下打量，後又接到其來電騷擾，嚇得她立刻報禁求助，並向平台反饋，惟結果不盡如人意。

外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉 外賣員送餐途中踎地「急救」

外賣員騷擾｜外賣員致電騷擾

據樓主講述，日前她男友於外賣平台點餐，因外賣送達時男友在廁所不便取餐，她便開門拿取，她回憶稱外賣員「打量咗我幾下」，她當時不以為意，道謝後便關門。怎料還沒過多久，樓主在用餐時便接到一則的來電，以為是外賣相關事宜便接聽電話。

▲ 外賣員送餐後打電話騷擾女顧客。（《開心速遞》劇照）

樓主驚訝發現來電人士剛才送餐的外賣員，對方竟提出「佢咁啱仲有單喺附近，問我有無興趣落街同佢chill下。」隨後男友用自己電話回撥至外賣員，對方解釋稱「話自己感情唔順遂，個人好lost」，但樓主認為這並不是騷擾他人的理由。

外賣員騷擾｜投訴無果

樓主時候心有餘悸，感嘆道「可能有啲人覺得小題大造，但我真係好彩同屋有個男人，萬一係1個女仔，有人知自己住邊個單位真係會好不安。」最終，樓主選擇報警並向外賣平台投訴，然而警方回覆稱暫時不構成犯罪，最多可進行口頭警告，涉世平台亦以沒有證據為由為受理投訴。

▲ 女顧客心有餘悸，感慨「我真係好彩同屋有個男人，萬一係1個女仔，有人知自己住邊個單位真係會好不安。」（《Island》劇照）

外賣員騷擾｜網民教招避免被冒犯

此時引起熱議，不少網民教招建議獨居女性叫外賣可以避免受騷擾，「建議獨居女性最好外賣名寫成Mr.XXX」、「不論性別，唔好露面，叫佢放係門口最安全」、「下次寧願早少少預早擺張櫈仔岀門，叫佢擺門口，等佢走咗先拎外賣」。

搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為 騷擾空姐隨時坐飛機變坐監

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客 車長廣播打出12個字完美K.O

職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾 女苦主返工首日即被改花名批零尊重

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】