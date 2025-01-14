  • 17°C
香港時間：2025114日 (二) 00:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外賣員騷擾｜港女點外賣遭男車手電話騷擾　濫用聯絡信息約受害人「見面」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

港女點外賣遭男車手電話騷擾，濫用聯絡信息約受害人「見面」。

用外賣平台叫餐竟被騷擾？有港女在Threads發文，至日前她像往常一樣使用App叫外賣，開門向外賣員取餐時，被上下打量，後又接到其來電騷擾，嚇得她立刻報禁求助，並向平台反饋，惟結果不盡如人意。

外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」

外賣員騷擾｜外賣員致電騷擾

據樓主講述，日前她男友於外賣平台點餐，因外賣送達時男友在廁所不便取餐，她便開門拿取，她回憶稱外賣員「打量咗我幾下」，她當時不以為意，道謝後便關門。怎料還沒過多久，樓主在用餐時便接到一則的來電，以為是外賣相關事宜便接聽電話。

外賣員送餐後打電話騷擾女顧客。（《開心速遞》劇照）

樓主驚訝發現來電人士剛才送餐的外賣員，對方竟提出「佢咁啱仲有單喺附近，問我有無興趣落街同佢chill下。」隨後男友用自己電話回撥至外賣員，對方解釋稱「話自己感情唔順遂，個人好lost」，但樓主認為這並不是騷擾他人的理由。

外賣員騷擾｜投訴無果

樓主時候心有餘悸，感嘆道「可能有啲人覺得小題大造，但我真係好彩同屋有個男人，萬一係1個女仔，有人知自己住邊個單位真係會好不安。」最終，樓主選擇報警並向外賣平台投訴，然而警方回覆稱暫時不構成犯罪，最多可進行口頭警告，涉世平台亦以沒有證據為由為受理投訴。

女顧客心有餘悸，感慨「我真係好彩同屋有個男人，萬一係1個女仔，有人知自己住邊個單位真係會好不安。」（《Island》劇照）

外賣員騷擾｜網民教招避免被冒犯

此時引起熱議，不少網民教招建議獨居女性叫外賣可以避免受騷擾，「建議獨居女性最好外賣名寫成Mr.XXX」、「不論性別，唔好露面，叫佢放係門口最安全」、「下次寧願早少少預早擺張櫈仔岀門，叫佢擺門口，等佢走咗先拎外賣」。

搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監

巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O

職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
18:46 2025/01/06
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」
12:06 2024/11/21
外賣大叔｜飲品食物湯汁疑倒瀉　外賣員送餐途中踎地「急救」

你可能感興趣

搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
19:52 2024/07/23
搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為　騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
12:59 2024/09/23
巴士大媽車廂高談闊論聲浪騷擾其他乘客　車長廣播打出12個字完美K.O
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
18:46 2025/01/06
職場性騷擾｜又一城連鎖餐廳經理涉帶頭性騷擾　女苦主返工首日即被改花名批零尊重
性騷擾 外賣 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
緬甸詐騙園區︱陳奕迅幸及時取消泰國演唱會　疑園區計劃扮歌迷騙粉絲入園區：要把握多進貨
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
精神健康丨31歲男疑不堪電騙工作壓力柬埔寨墮樓亡　消息：附近至少還有兩具屍體
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
HEATTECH過期｜UNIQLO HEATTECH會過期　官方教睇標籤判斷幾時要更換【附3大錯誤穿法】
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
洛杉磯山火｜32歲腦癱前童星行動不便葬身火海　1句遺言令母親心碎
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕
巴士規則｜疑因「未摺BB車」拒乘客登車　女車長遭推落地跌傷頭38歲男家長被捕