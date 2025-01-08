劉德華演唱會｜傳媒人Kawaii憶天王一席話　華仔從不開快車：安全回家才是對家人負責任

《今天…is the Day》世界巡迴演唱會香港站由2024年唱到2025年，還有3場便會完美結束。

在朋友口中聽到馬來西亞和澳門場的演出非常精采，我本來是撲不到門票，幸好我的電台師傅夏妙然多了一張，才幸運地看到非常棒的演唱會。有種精神叫「劉德華」，真的很佩服華仔的魄力和努力不懈的心。

看演唱會時，妙妙跟我說︰華仔紅了這麼久是有原因，到了這年紀這地位還是這麼搏命，回想起與華仔一席話可能知道當中的玄機。

▲ 在劉德華演唱會後台攝。

某年某月的某一天，在香港電台的Canteen見到華仔跟經理人，當年華仔很喜歡吃Canteen 聰嫂的招牌雞翼，他點了30多隻雞翼叫我坐下來一起吃！哇！劉德華叫你坐下來一起吃！

本來我只是剛錄完音來買碗麵醫醫肚，可以跟他坐一起當然立即答應。一邊吃雞翼，他一邊開始講他最近的新歌，旋律、風格、想表達的信息，說了一會他的經理人說有事離開，只剩下我跟他在一起，不少同事路過露出羨慕的眼神，結果我在Canteen 跟劉德華談了兩個半小時的音樂。

淑梅姐曾經到Canteen 兩次，當第二次見到我們還在聊，她的口形在說︰你們還在？ 可能華仔意識到已經差不多5點，他對我說︰「車你返屋企，你住邊？」我有沒有聽錯，你載我回家？你司機載吧！嚇到我！他真的開車送我回家！小妹當年住勝利道，他表示我家就在他以前住所附近，所以知道怎樣去，這段路聽了讓我一生受用的做人道理和對工作的態度。

▲ 當年跟華仔的大合照。

當年華仔邊開車邊說，他已很少開車，怕人家見到他開車會望多幾眼影響安全，拍戲時坐電單車風馳電掣或快車的場景，不是他的駕駛態度，他說香港的路，開快車「扒頭」、「切線」其實會快多少呢？ 轉個燈位「扒頭」車可能只是早你兩三個車位，最重要安全回家，才是對家人負責任。

工作方面，他表示不能停下來，因為公司有很多人跟他「搵食」，你退休不做不止是影響自己，而是影響好多個家庭，他才要求員工都要對工作用心多思考。因此劉德華唱到現在還是那麼盡力及搏命，可能就是他一直做人的理念。

原文於經濟日報專欄：跟劉德華一席話學到人生道理

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