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演唱會經濟｜過去兩年平均隔日一場過萬人演唱會　羅淑佩：冀首季本地明星體育園一連串表演

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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過去兩年平均隔日一場過萬人演唱會。

【演唱會經濟 / 演唱會 / 羅淑佩】不少政界及業界人士建議政府應加速發展「演唱會經濟」，盼能催谷盛事挽救經濟，並發掘當中的文旅消費潛力。立法會議員周文港今日（8日）關注有關問題向文化體育及旅遊局提出質詢，問及政府發展「演唱會經濟」的成果。

演唱會經濟｜政府紅館場租收入1.4億

文化體育及旅遊局局長羅淑佩回覆表示，本港前年和去年共舉行約350場逾萬人參與的大型演唱會，即每月平均15場，涉及約420萬觀眾，當中逾150萬人為旅客，為本港帶來約37億元的消費收益，而紅館亦為政府帶來約1.4億元的場租收入。

羅淑佩又指，政府樂見外地及本地歌星或組合來港舉行演唱會，認為大型演唱會可帶動相關行業的經濟發展，亦帶動社會氣氛、刺激本地消費。現時，旅發局已設立網頁，整合和詳細列出香港舉行的演唱會資料，方便旅客查閱。

羅淑佩又指，政府樂見外地及本地歌星或組合來港舉行演唱會。（資料圖片）

演唱會經濟｜場地附近商場、餐廳、酒店推優惠或套票

旅發局積極與各方持份者溝通，包括與大型演出及演唱會主辦方磋商及評估方案，協助挑選合適場地以及宣傳推廣。此外，業界在大型演唱會期間亦會自發推出優惠，與表演場地附近的大型商場、餐廳及酒店合作，推出演唱會相關消費優惠或住宿套票等，把握演唱會經濟機遇。

啟德體育園至今已與250多個本地和海外體育及非體育活動推廣機構、組織及代理人接觸，部分有計劃或決定租用體育園設施，公司正積極舉行商業洽談。體育園將於今年首季起舉辦開幕活動，她期望屆時會有香港本地體藝明星帶來一連串表演，局方會與園方緊密合作，為園區開幕及善用園區設施做好準備。

點擊圖片放大
  • 許冠傑演唱會。 鄭秀文演唱會。

    • 議員李浩然提到，考慮到在啟德體育園舉辦活動的主辦單位，認為繁複的申請程序有機會削弱主辦方在港舉辦活動的意欲，建議當局考慮可豁免有經驗的主辦單位的申請程序。

    惟羅淑佩回應表示，每個活動都需要面對不同技術、環境、公眾安全等考量，故有必要申請牌照，但局方樂意研究是否有空間簡化申請程序或縮短審批時間。

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