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課後託管｜計劃「超額完成」121小學提供6000名額　3區參加率低於1成

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發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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勞福局表示，本學年有121間小學參加課後託管計劃。（陳靜儀攝）

政府在《施政報告》提出優化在校課後託管服務計劃，本學年起將服務計劃涵蓋範圍由50間小學擴展至超過110間，讓學生可在課後留校獲託管及學習支援，更方便家長外出工作，當局稱已超額完成目標，但個別地區學校參與率仍懸殊。

工聯會立法會議員陸頌雄透過書面質詢表示，有家長反映參與服務計劃的學校數目仍然偏低，有學校因認為其並非弱勢學校而不考慮參與服務計劃，問及當局會如何鼓勵更多小學參與服務計劃，包括會否考慮要求所有小學參加計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡今（8日）回覆質詢時透露，截至去年（2024年）12月中，共有121間學校參加計劃，加上前一學年數字，已超額完成首兩年目標。

惟根據勞福局公布數字，以全港共有474間小學計算，只有近26%小學參加計劃；18區之中，以葵青、荃灣和深水埗三區參加比例較高，其中葵青和荃灣區的參加率分別為48%和47%，分別有15間及10間學校參加；但有3區學校參加率錄個位數，包括灣仔、東區和南區，各有1至2間學校參加，參加率介乎6.7%至8.3%。

孫玉菡表示，會在下個學年鼓勵更多學校參加計劃，名額不設上限。

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