體育發展︱羅淑佩：分析啟德體育園開幕後情況　為體育產業化定更遠大目標

▲ 啟德體育園。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，啟德體育園開幕，將為香港體育產業化帶來寶貴契機並提供龐大機遇。會小心觀察和分析啟德體育園開幕後情況，為體育產業化進一步發展定下更遠大目標。

議員關注會否設逃生條款 羅淑佩：確保不損港聲譽

去年多項體育活動發生「甩轆」事件，今日立法會上，實政圓桌議員田北晨指，去年「美斯之亂，費高拍枱」事件對香港體育產業造成很大傷害，他表示知悉政府未來會研究機制防止令香港形象受損的事件再度發生，關注會否研究監管合約設逃生條款，以及沒有履行承諾會否設罰則。

羅淑佩表示，假如活動有政府資助，政府會不斷檢視合約條款，確保本港資助的體育盛事物有所值，指出不讓本港聲譽受損的目標是清晰的。

羅又稱，政府在制訂體育發展政策時，必然會認真考慮內地和其他地區的相關政策和經驗，當局亦必須充分考慮香港自身的條件和機遇，才能夠制訂切合香港實際情況和需要的體育發展方向及措施。

為了提升體育業界的專業水平和鼓勵體育產業發展，羅淑佩透露，政府早前聘請了顧問就相關議題進行研究，並在過程中問及體育業界和商界的意見，政府經參考顧問報告之後的建議和其他地區的經驗，正落實多項措施推動體育產業化。

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