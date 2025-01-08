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網購騙案｜去年首9個月警方接獲8405宗案件　涉款飆升至3億

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

網購騙案涉款金額大升，去年首9個月已達3億元。（資料圖片）

網上二手物品交易愈趨普遍，警方在2024年首9個月接獲8,405宗網購騙案案件，涉及金額近3億元。

商務及經濟發展局局長丘應樺今（8日）回覆議員書面質詢表示，去年截至9月底，警方接獲8,405宗網購騙案，較2023年全年仍少500多宗，然而涉及金額已較去年全年多出超過1億元，達到2.99億元。

網購騙案涉款金額大升，去年首9個月已達3億元。（資料圖片）

侵權涉案金額突破100萬

海關2023年接獲有關網上二手交易平台（包括貨品及服務）的投訴個案數字，當中良營商手法及版權和商標侵權活動兩個類別均飆升逾1倍，多達409宗及1,193宗。版權和商標侵權的涉案金額也有明顯上升趨勢，2024年首9個月，涉案金額突破100萬元。

針對版權及商標侵權，海關設立了有反互聯網盜版隊，專責調查網絡，並不是提供培訓。此外亦有大數據等系統，24小時網上巡邏。至於二手交易平台，部份亦有通報機制，如證實有人出售侵權物品，海關會要求該平台移除相關內容。

升級版「防騙視伏App」，加入偵測可疑網站功能及公眾舉報平台。（資料圖片）

在2024年1月至9月期間，警務處要求網上平台移除超過9,000個有關的可疑專頁或用戶。 而去年2月就推出升級版「防騙視伏App」，加入偵測可疑網站功能及公眾舉報平台。另外，又與金融管理局及金融機構共同推出「可疑帳號警示」，若轉帳時收款帳戶與「防騙視伏器」的詐騙資料庫紀錄相符，系統就會發出警示。

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