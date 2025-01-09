10個港人9個攰？ 藥劑師教你挑選靈芝產品　對抗疲勞

有一種攰叫香港人？香港人生活忙碌、節奏急促。除了是全世界工時最長的地方，更長居「全球最累城市」第1位。打工仔常常因為工作壓力，作息不定時出現失眠、精神不振等問題。大腦和精神長期都覺得很疲倦，不論休息多久仍會感到心力交瘁。健康似乎成為遙不可及的目標，但其實只要懂得食1物，便能全面調整五臟六腑，輕鬆助你重拾健康，流感高峰期都不用怕。

近年備受推崇的「靈芝」，被公認為天然養生之寶。但靈芝的種類繁多，有不同顏色，還有破壁與未破壁之分，功效各有不同。市面上的靈芝產品琳琅滿目，但並非所有產品都具備相同療效，應如何選擇？藥劑師Diana Y.教大家留意以下4點，助你挑選最優質的靈芝產品。

1. 首看成分 鹿角靈芝稱霸

靈芝的功效取決於其成分，靈芝中的有效成分多醣體和三萜類，能提升免疫力和具抗氧化功效，其中的靈芝酸A以卓越的抗炎能力著稱。多種有效成分都比一般靈芝孢子及靈芝高。鹿角靈芝更因稀有性及嚴格的種植條件被視為靈芝中的極品，非常珍貴。而且鹿角靈芝不會釋放孢子，所有珍貴的活性成分都會保留於子實體內，所以營養與功效遠遠超越其他靈芝產品。

2. 留意種類 原棵靈芝功效全面

靈芝是天然的養生中藥材，其功效廣泛且全面，但要注意，只有原棵靈芝才包含五類六種不同靈芝的全部營養，全面補益五臟六腑，改善身體的整體健康。一般孢子類靈芝產品，只有孢子或子實體，功效相對單一。

3. 活性多醣含量為功效指標

靈芝的活性成分是功效的重要指標，其中的活性多醣體是提升免疫力的核心成分，能提升免疫功能、抑制炎症及調整過敏體質等。選擇靈芝產品時，應仔細查看產品標籤或檢測報告，選擇活性多醣體含量高的產品，以確保功效。

4. 嚴選認證與品質監控

優質靈芝產品需要通過嚴格的品質監控及國際認證，才能確保其安全性與功效。不同的品牌在選料、成分、功效及製作工序都有不同，因此，銷量及品牌信譽是重要參考指標，選擇信譽良好、有嚴格品質監控、獲國際認證的品牌，便可食得安心。

註冊藥劑師 X日本醫學製藥團隊 共同研發 Return鹿角靈芝

而「Return鹿角靈芝」 就集齊以上4大條件，由註冊藥劑師和日本醫學專家聯合研發，採用靈芝中最頂級的北海道鹿角靈芝。鹿角靈芝不會釋放孢子，所有珍貴的活性成分能完整保留在子實體內。根據日本大學的臨床研究，鹿角靈芝的三萜類A比普通靈芝高出15倍; 活性靈芝酸A高出28倍; 多醣體含量更高出55倍。Return鹿角靈芝真正為細胞賦養，令身體恢愎活力。除了在抗氧化方面展現出色，同時具有調節三高、護肝保腎的作用，是三高人士的福音。

產品採用北海道鹿角靈芝為基礎外，更配合6種野生靈芝及99.9%破壁孢子，進一步提升健康功效，6種野生靈芝能全面補益五臟六腑，促進身體協調運作，緩解疲勞並改善精神狀態。

此外，「Return日本大學鹿角靈芝」還添加了乳鐵蛋白與專利Wellmune®β-葡聚醣。乳鐵蛋白被譽為健康的第一道防綫，有免疫抗敏作用，提升腸道免疫功能，減少細菌入侵，並幫助細胞修復。專利Wellmune®β-葡聚醣則能強化免疫細胞，提升抗病能力，同時改善血液循環，促進新陳代謝。產品結合多種有效成分，全方位提升整體健康狀態。產品通過嚴格的品質檢測，擁有日本政府GMP生產認證和JAS有機認證，品質有保證，是都市人追求健康的不二之選。

▲ Return日本大學鹿角靈芝13大滋養功效。

▲ Return日本大學鹿角靈芝與其他靈芝分別。

想全方位改善身體機能，每日保持最佳狀態，迎接每一天的挑戰？小編誠意推薦Return鹿角靈芝，建議每日1至2粒作保健用途，或每日3粒以達到強效保護，便可輕鬆實現全方位的健康守護。

買3送1優惠

現時更有驚喜優惠，由即日起 到萬寧及3ChemBio官網及門市購買Return鹿角靈芝，即可享買3送1限時優惠，平均每盒$299.3（原價$499），萬勿錯過~

立即購買：https://bit.ly/4gLbqCP

了解更多: https://www.return.com.hk/

（特約）