1.28億六合彩｜$1.28億六合彩藏神秘規律　港男揭2號碼係中獎關鍵

▲ $1.28億六合彩藏神秘規律，港男揭2個號碼係中獎關鍵。

六合彩新年金多寶無人中，頭獎獎金累積至1.28億元，成為史上最高的彩金。新一期六合彩攬珠結果昨晚（7日）出爐，頭獎有2注中，每注派彩6,923萬元。對於今次的頭獎號碼，有網民發現原來藏有規律，又指2個號碼是關鍵。

2025六合彩1.28億頭獎｜港男發現六合彩頭獎藏神秘規律

六合彩新年金多寶頭獎無人中，獎金累積至史上最高的彩金1.28億元，昨日攬珠結果出爐後，馬會公布頭獎有2注中，每10元一注派彩6,923萬元。

今期彩金數目極高，引來一眾網民討論，昨日有港男於Threads上發文，發現今期六合彩頭獎攪出的號碼藏有規律：

今期六合彩開出號數幾有趣，8+5=13，13+5=18，18+5=23，23+8=31，31+16（8+8）=47，睇到啲咩。

▲ 港男揭今期六合彩攪珠神秘規律。（Threads@hasancooking）

2025六合彩1.28億頭獎｜2號碼成中獎關鍵

帖文引來大批網民留言，不少人大讚樓主聰明，又有人找出當中的重點是5和8，「犀利咁都比你揾到規律」、「下期你點樣？ 求tips」、「下次照咁推理去買」、「數學小天才」。

不過也有人指六合彩難以中獎，批評樓主是「馬後砲邏輯推理」、「事後講，晒氣」、「就算係畀你知道8同5係關鍵，你可以點做？8，16，24，32，40，48；5，10，15，20，25，30，35，40，45；13，18，23，28，33，38，42，47；13，21，29，37，45；23，31，39，46，隨便諗都已經諗到咁多數字，仲要可以再加落去，你有冇本金拖？」。

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2025六合彩1.28億頭獎｜10大幸運投注站

根據馬會網站的數據，本港中頭獎次數最多的頭10個幸運投注站如下（頭獎次數統計截至2024年8月22日），點擊下圖瀏覽詳情：

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